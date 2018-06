Poulíček má manželství pod kontrolou

"Už mě nic nerozhodí. Asi bych byl tím vším překvapený, kdybych dělal svou práci rok, nebo dva. Třeba zcela nepřipravení lidé, kteří se hlásí do SuperStar, procházejí v první fázi mnohem náročnější psychologickou zkouškou, než já po těch letech." řekl.

Pavel Políček tvrdí, že se svou manželkou mají velice hezký a vyrovnaný vztah. "My jsme oba dost flegmatičtí a zároveň i dost vyspělí, že máme pořádek jak v sobě, tak mezi sebou," prohlásil.

To se týká i plánování potomků. "Až to přijde, tak to bude. V tuto chvíli nemůžu říct, zda už za příštích devět měsíců nebo až za rok," prokázal svůj flegmatismus v praxi Pavel.

Ačkoliv má velmi stresující povolání, nikdy se neuchýlil ke konzumaci prášků na uklidnění, ani si nedává na povzbuzení panáka. Také nemoci se mu vyhýbají, na operaci byl jen se slepým střevem.

"Už jsem si zvykl si, že celé mé okolí je ve stresu a vyvíjí na mě stále velký tlak, ale většinou se mi daří vystupovat bez trémy. Snad s tím souvisí i to, že jsem značně konzervativní člověk. Mám rád věci uspořádané, musím mít v tašce vždycky všechno na stejném místě. Naopak talismany žádné nemám, ty by mi jenom překážely. Jakmile něco nenajdu na svém místě, začnu mít povědomě strach," svěřil se populární moderátor.

Jeho žena Martina je mu při práci velkou oporou. "Když už mě nahlodají nějaké obavy, manželka mě uklidní a říká mi, ty to vždycky zvládneš. Vždyť už jsi zvládl spousty jiných stejně důležitých věcí. Tyhle její slova na mě vždycky zafungují, má to dobře vymyšlené," svěřil se Pavel Poulíček.