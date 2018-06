Potteromanie vrcholí

VYPRODÁNOJe to tady. Harry Potter přichází i do českých kin. Obrýlený kouzelníček, milovaný dětmi a nenáviděný intelektuály. Pro většinu světa dojemný a charizmatický sirotek, pro filmové studio Warner Brothers výnosná celosvětově registrovaná ochranná známka číslo 76065154. Velmi výnosná. Film Harry Potter a kámen mudrců dosud vydělal víc než 873 milionů dolarů a od 14. února k nim začnou přibývat i české koruny.Už i my si začínáme zvykat na hanlivé označení potteromanie". Je to ošklivý zvyk. Místo toho, abychom byli ohromeni, jak nějaký nápad dokáže svému původci přinést slávu a jmění, pohrdáme jím a pořád nenápadně naznačujeme, že celé to haló je jen výsledek obrovského množství peněz investovaných do reklamy a marketingu. A tak si nešťastná Joanne Kathleen Rowlingová, která kdysi vyřešila svou nelehkou bytovou situaci publikací pohádky o Harry Potterovi, slízla pěknou dávku kyselostí. Stejnou jako geniální Japonec Išiharu, tvůrce Pokémonů, či duo Crichton-Spielberg za Jurský park. Kritici kritizovali, katolíci protestovali a pokoušeli se dosáhnout zákazu knihy alespoň na půdě katolických škol. Jedna americká skupina se v těchto dnech pokouší soudně ji označit za obscénní, a to na základě precedentu případu Salvail versus školský úřad Nashaua z roku 1979. V něm je obscénní materiál definován jako materiál obsahující propagaci vibrátorů, antikoncepce, homosexuality a čarodějnictví".Harry Potter je prostě všude, ovlivňuje dění i na těch nejnečekanějších místech. Například díky Harryho poštovní sově Hedvice vzrostla na celém světě popularita sov. V Toronto Daily vyšel dokonce celostránkový inzerát s textem Ochránci zvířat varují rodiče: Sova není vhodný mazlíček! Nemluví, nemá ráda lidi a nepřenáší zásilky!" Naopak Britská asociace optiků v průzkumu zjistila, že za neustálým nárůstem dětí dožadujících se očního vyšetření stojí Harry Potter. V místech mezi nástupišti 9 a 10 na londýnském Victoria Station byl zase archeology objeven dva tisíce let starý hrob neznámého Britona. A podle knihy je právě v těchto místech magický vchod na nástupiště 9 a 1/2, z něhož odjíždí vlak do kouzelnické školy v Bradavicích. Zřejmě mu ujel vlak," naštvaně odpálil jeden z archeologů novináře, který se neustále dotazoval na Harryho Pottera. Daily Mail zase objevil kouzelnickou školu v Bradavicích. Bradavice objeveny! Je to škola Gordonstoun ve Skotsku, na níž studoval princ Charles! Je snad kouzelník? A dobrý, nebo zlý?" utahoval si deník z nešťastného prince Waleského. Vtipy na Harryho však dělá leckdo. Poté, co Bulharsko oficiálně prohlásilo, že do Evropské unie hodlá vstoupit už do roku 2003, vždy vtipný Günter Verheugen odvětil: Na to byste potřebovali nějaké kouzlo, zkuste Harryho Pottera!" Bohužel se žádný Bulhar nezasmál. A když Bill Gates natočil legrační video, v němž ve své kanceláři bojuje převlečen za Harryho Pottera s ředitelem Microsoftu Stevem Ballmerem v roli Lukea Skywalkera z Hvězdných válek, nesmál se už vůbec nikdo. Zato Joanne Kathleen Rowlingová se smála od ucha k uchu. Poprask kolem Harryho Pottera jí vydělal 100 milionů liber. Vážně, pět miliard korun. Tomu se říká mánie.Není divu, že prvním kandidátem na zfilmování Harryho Pottera byl mistr mánií. Muž, díky němuž mají v dětských myslích velociraptor a Tyrannosaurus rex čestné místo hned vedle Červené karkulky - režisér Steven Spielberg. Noviny to ohlásily palcovými titulky: Mistr magie získal kouzelného žáka!" Datum premiéry bylo stanoveno na léto 2001 a akcie společnosti Time Warner šly nahoru. Ale brzy se začalo upřesňovat. Spielberg ještě nepodepsal, jak jsme uvedli, ale brzy podepíše." Později: Se Spielbergem se intenzivně jedná" a Spielberg si musí vše rozmyslet". To přišlo těsně před tiskovou konferencí, na níž režisér prohlásil, že Harry Potter bude neuvěřitelně úspěšný i bez něho a jeho že v tuto dobu režijní zájmy vedou jiným směrem". Ze zákulisí brzy proniklo, že tím mistr zaretušoval svou neslavnou prohru. J. K. Rowlingová se totiž ukázala jako tvrdá partnerka a Spielbergova představa přenést děj knihy do Ameriky a obsadit Američana Haleye Joela Osmenta (toho chlapečka ze Šestého smyslu), se jí vyloženě nelíbila. Harry Potter musí být Brit a do školy musí odjíždět z londýnské Victoria Station, ne z žádného amerického nádraží. Spielberg však odmítl ustoupit, takže se Warner Brothers v jednom okamžiku museli rozhodnout, kdo s koho. Spielberg šel z kola ven a s Osmentem natočil film A. I. Umělá inteligence. Ovšem ani Warneři na tom nebyli lépe. Měli tvrdohlavou autorku, termín premiéry, žádného režiséra a hodně málo času. Rozhodli se postupovat tím nejtrapnějším možným způsobem - uspořádat konkurz na režiséra. Svou představu o tom, jak by měl vypadat filmový Harry Potter postupně komisi přednášel jeden slavný režisér za druhým. Jonathan Demme (Oscar za Mlčení jehňátek), Peter Weir (Svědek, Truman Show, celkem čtyři nominace na Oscara), Alan Parker (Půlnoční expres, Andělin popel, dvě nominace na Oscara), Wolfgang Petersen (Ponorka, Air Force One, jedna nominace na Oscara), Mike Newell (Čtyři svatby a jeden pohřeb, vítěz ceny BAFTA), herec a režisér Tim Robbins (Mrtvý muž přichází, nominace na Oscara). Geniální člen skupiny Monty Pythons Terry Gilliam (Brazil, 12 opic, nominace na Oscara). Každý z nich měl svou představu o Harry Potterovi, ale ani ponětí o tom, že Warner Brothers nehledají dobrého režiséra, ale někoho rychlého a poslušného. Konkurzu se zúčastnil také Chris Columbus, tvůrce filmu Sám doma. Žádnou filmovou cenu nikdy nezískal, opravdu nebylo za co. Takže v konkurzu zvítězil.Chris Columbus natočil Harryho Pottera rychle, včas a přesně podle představ autorky. Hlavního hrdinu představuje anglický chlapec Daniel Radcliffe, jehož britskost ještě podtrhuje předchozí ztvárnění Dickensova Davida Copperfielda v populární adaptaci televize BBC. Letní premiéra se nestihla, ale předvánoční čas filmu přál snad ještě lépe. Natáčení proběhlo tak nudně, že jediným soustem pro bulvární novináře je fakt, že Rowlingová ve slabé chvilce prozradila herci Robbiemu Coltraneovi (hraje obra Hagrida) obsah dalších potterovských knih. Coltrane se tak stal nositelem nejpřísněji střeženého tajemství světa vedle receptu na Coca-Colu a identity vraha J. F. Kennedyho. Těch 873 milionů dolarů, které film dosud vydělal, je podle současného kurzu v přepočtu víc než 31 miliard korun. Na umoření našeho státního dluhu by to sice nestačilo, ale na založení extrémně úspěšné filmové série je to víc než dost. Harry Potter a kámen mudrců je zatím čtvrtým nejvýdělečnějším filmem historie. A tak není divu, že v době, kdy u nás má premiéru díl první, režisér Chris Columbus už zuřivě dotáčí dvojku (Harry Potter a tajemná komnata), scénárista Steven Kloves dopsal trojku (Harry Potter a vězeň z Azkabanu) a chystá se na čtyřku. V létě vydá spisovatelka Joanne Kathleen Rowlingová díl pátý z celkových sedmi. V té chvíli samozřejmě vyjde díl první na videu a DVD. A tak dále, a tak dále. A Warner Brothers mají předvánoční hity až do roku 2008. O tom, kdo bude režírovat další díly, ještě není rozhodnuto. Chris Columbus má práci jistou jenom do druhého dílu. Nedávno se v rozhovoru pro U. K. Telegraph nechal Steven Spielberg slyšet, že třetí potterovská kniha je naprosto geniální". Ta první mě jako tvůrce moc neoslovila, ale ta třetí je mnohem temnější, ezoteričtější a pro mě osobně zajímavější. Kdyby mi ji nabídli, souhlasil bych." Takže boj nekončí.