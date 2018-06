Potřebuju být svobodný, říká zpěvák Petr Muk

"Jsem strašně rád, že nemám další nabídku na muzikál, protože dělám na desce a neměl bych na to čas. Tři měsíce zkoušet, trávit celý den v divadle a pak běžet někam do studia, to se nedá. Do konce roku nemůžu dělat žádný muzikál," tvrdí Muk.

V muzikálech prozatím skončil Mona Lisou, za kterou byl prý nesmírně rád. "Byl to krásný muzikál," říká. Jestli přijde další, to se prý teprve uvidí. Na muzikálech ale Muk rozhodně závislý není. "Spoustu nabídek na muzikál jsem nevzal, spíš jsem si vybíral. I třeba v případě Barona Prášila, v němž tentokrát nehraju, jsem se o nic nesnažil. Jsem spokojený a nemám problém s žádnou produkcí, vlastně s nikým. Potřebuju být teď opravdu rok svobodný a nic nedělat, protože příprava na muzikál, nadrtit se scénář, to zabere fakt hrozně moc času, pokud to člověk chce udělat dobře. A na to nemám čas."

Petr Kolář, Petr Bende, Petr Muk a skupina K2

Chvíli si si ale vyhradil pro nový objev, dívčí kapelu K2 ve složení Klára Gajová, Monika Ottová a Michaela Vrzalová, která pokřtila v klubu Limonádový Joe svoji první desku nazpívanou v angličtině. "Zažil jsem už holky v létě na Pálavě, kde byly závody dračích lodí, zpívají skvěle a hraje jim to ještě líp. Baví mě, je to mladá krev, jsou v rozpuku a hlavně hrají bibgeat. Jsou tu zpěvačky jako Ewa Farna, která hraje bigboš, ale tohle je kapela, to tady dlouho chybělo. Jestli ještě přejdou na českou tvorbu, tak je jejich budoucnost velká," míní Muk.

Desku K2, kterou vyprodukoval ve své agentuře Richard Dušák, pokřtil Muk spolu s dalšími kolegy, rockery Petrem Kolářem a Petrem Bende. Oba zpěváci se teď věnují hlavně svým synům, Kolář mimoto chystá koncertní turné, Bende novou desku. V klubu se objevil také zpěvák Peter Nagy nebo farář Zbigniew Czendlik.