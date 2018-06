Potřebujeme reklamu. Podmínka: s celebritou

"Terezko, drahoušku, nemohla byste mi zajít do lékárny pro ten lék, co o něm mluví doktor Sova?"

"A mně taky, buďte tak hodná... Peníze si vezměte ze šuplíku."

Zdravotní sestra příliš nechápe, o čem babičky mluví.

"To mají z té reklamy. Neviděla jsi, jak Chudík v televizi vychvaluje nějaký přípravek na klouby?" vysvětluje jí vrchní sestra.

Většina obyvatelek domova důchodců chce vyzkoušet nový "kloubní preparát", který propaguje slovenský herec Ladislav Chudík, představitel primáře Sovy z Nemocnice na kraji města. Jeho příznivci ho teď zase vídají v televizi. Uznávaný starý pán s typickým vlídným úsměvem kráčí nemocniční chodbou. "Kloubní preparát Proenzi mě dovedl k myšlence, že celý můj život, a hlavně ten herecký, je vlastně jeden velký pohyb," říká.

Nic víc, nic míň.

Odborníci na reklamu se shodují: tah takřka geniální.

Tenhle herec splňuje všechny předpoklady, které má mít známá tvář v reklamě:

- Dosud v žádné jiné nehrál.

- Je vážená osobnost.

- Diváci jej mají navždy spjatého s postavou primáře ortopedie.

- Jeho příznivci jsou především lidé starší generace.

Kdo jiný by mohl být vhodnější pro reklamu na lék?

Za Lukavským nechoďte

Pro někoho je reklama vítaná možnost, jak si jednorázově přivydělat, pro jiného závazek vůči sponzorům, kteří financují jeho sportovní nebo uměleckou kariéru.

Obvykle to začíná nějak takhle: Firma se rozhodne dát vědět o sobě nebo o svém výrobku. Osloví reklamní agenturu. Nechá jí volnou ruku, ať navrhne, jak by reklama mohla vypadat. Má jen jednu podmínku. Nabízet ho bude známá osobnost.

"Záleží samozřejmě na vás. Já však radím nebrat ty, kdo jdou s honorářem pod milion. Ti za to nestojí," vysvětluje reklamní expert šéfům společnosti. Chvíli poslouchá, jak se pánové dohadují, která herečka se jim nejvíce líbí. Pak nastiňuje, jakými zásadami se současná reklamní branže řídí.

Potenciální účinkující se dělí do tří skupin.

První jsou ti, kteří reklamu zásadně odmítají. "Nedovedu si představit, že by některá agentura přišla s nabídkou na reklamu třeba za hercem Radovanem Lukavským. Ten je jedním z těch, kteří se prostě ani nezkoušejí," říká prezident Asociace komunikačních agentur Jiří Mikeš.

Další skupina jsou lidé, kteří se už v nějaké reklamě objevili, takže tvůrci nedoporučují obsadit je znovu. Příklad? Iveta Bartošová či Leona Machálková, které se smály z billboardů propagujících autobazar poté, co jeho majitelé potřebovali vylepšit pověst, když si na jejich praktiky začali veřejně stěžovat nespokojení zákazníci. Efekt další reklamy s nimi je nejistý.

Třetí skupinu tvoří herci a zpěváci, kteří sice účinkování v reklamě neodsuzují, ale kromě sumy, která jim přibude na kontě, se starají i o to, který režisér reklamu natáčí a jaká bude. A co je důležité, zatím se v žádné neobjevili. Třeba herečky Anna Geislerová a Tatiana Vilhelmová.

"Jsi to ty?" ptali se Tatiany kolegové z divadla. V televizním šotu na mobily ji totiž téměř nebylo poznat. Scéna vypadá nějak takto: zšeřelý hotelový pokoj, na postelích se povalují dvě děvčata. Smějí se, povídají si, jedna druhé půjčuje telefon. Vlastně jim vůbec není vidět do tváře.

"Nešla bych do toho, kdyby režisér napálil naše obličeje přes celou bednu a my měly vyprávět, že T-Mobile je nejlepší," vysvětluje Tatiana Vilhelmová. "Říkáme si, že tohle je reklama pro fajnšmekry. Divák si není jistý, že jsme to my, reklama ho tím dráždí, a proto ji chce vidět znovu."

Ale nelekejme se. Mladá herečka sice mluví o "uměleckém záměru", ale slůvko honorář ji nepohoršuje. "Samozřejmě se nechci tvářit, že peníze nebyly hlavní motiv. Ale šlo o to, že nás firma oslovila s Aňou a reklamu dělal režisér Tomáš Mašín, který ji takhle vymyslel a firma byla k jeho nápadu vstřícná."

Za kolik to bylo, to odmítá říct.

Naopak její kamarád a herecký kolega Pavel Liška o své epizodě v reklamě ledacos naznačil. Řekl, že si z honoráře za televizní šot propagující energetický gigant koupil domeček. "Další reklamu bych udělal jedině s dobrým scénářem a honorářem nad milion a půl," řekl v rozhovoru pro MF DNES.

Existují i takoví, kteří propagují kde co, a nikomu to nevadí. Rekordmankou je Veronika Žilková. Svou tvář sice spojila s jogurty, zároveň však vystupuje v šotu pro prodejny bot a v novinových reklamách vnucuje čtenářům "zázračný" pás, který se na břichu vrtí a ubírá přebytečná kila.

Nezahálí ani Pavel Zedníček. S rozpřaženýma rukama, u úst bublinu se slovy "No, kurňa, nekupte to" nabízí čtenářům časopisů sadu pánví, zahradní bazény i posilovací stroje.

Nápad se mi líbil, říká Koller

"Vedení nám řeklo, že hráči z národního mužstva mají jít do reklamy, tak jsme šli," odpovídá fotbalový reprezentant Jan Koller na otázku, jak se mu líbilo být na chvíli hercem. Proč právě on, Rosický a Ujfaluši? "Víte, že vlastně nevím? Že bychom byli nejhezčí?" směje se.

Bylo to takhle. Zástupci pojišťovny ING přicházejí do reklamní agentury s přáním: Vymyslete spot, který ukáže, že jsme sponzorem fotbalové reprezentace. Podmínka - budou v něm vidět nejlepší fotbalisté. Minimálně tři.

"Často se stává, že klienti se leknou vtipného řešení," vzpomíná jeden z tvůrců Marek Štifter z agentury Lineart. "Když jsme ukázali variantu, kdy babička srazí fotbalovou celebritu do kolen, lidé z pojišťovny se začali strašně smát. Takže v tomto případě to výjimečně klaplo."

Ale hrozí další úskalí. Jací jsou fotbalisté herci? Nebudou se chovat jako zhýčkané celebrity? Nechají se celý den dirigovat nějakými mladými kluky, kteří si hrají s kamerou?

Reklama se musí stihnout natočit za jediný den. Ten před zápasem, na který se fotbalové hvězdy sjely do Prahy z různých koutů světa.

Je večer před natáčením. Režisér Kryštof Hanzlík se s fotbalisty schází v hotelu. Vidí je poprvé v životě. Tvůrce celovečerních filmů Královský slib a Do nebíčka na fotbal nechodí. "Byl jsem překvapený, byli úplně v pohodě. Myslím, že měli obavu, jak ta reklama bude vypadat. Mají ve smlouvě, že musí sponzory propagovat. Jako hodně jiných celebrit se však obávají, že nastane situace, kdy budou držet nějaký výrobek a říkat, že se bez něj se nedá žít," míní.

Zpočátku jsou filmaři opatrní. "Nevěděli jsme, jak zareagují na to, že jeden z nich má dostat míčem mezi nohy," vysvětluje Marek Štifter. Nakonec se právě legrační pojetí reklamy reprezentantům líbilo. "No, tak to budu třeba já," prohlašuje Koller, když se chlapi mají rozhodnout, kdo vezme hlavní roli.

Agentura na natáčení přiváží i dubléry. Slečnu, která vykopne míč, a pak se to nastříhá tak, že se zdá, jako by kopla babička. A tři mladé fotbalisty, kteří mají s míčem žonglovat. Pro jistotu. Kdyby se ukázalo, že Rosický, Koller a Ujfaluši jsou "dřeva". Nebo kdyby se naštvali a nechtěli poslouchat. Hlavní bylo natočit dvě verze, dvacetivteřinovou a třicetivteřinovou za jeden den. Dubléři nakonec nebyli použiti, reprezentanti fungovali jako hodinky. "Všechno udělali hned napoprvé. Zdálo se, že je to baví," míní režisér.

"Byla to legrace, i když natáčení bylo únavné a trvalo celý den," říká Koller.

Na celé té legraci pracovalo přes sto lidí. Na místě natáčení asi padesát. Kromě filmového štábu například lidé, kteří zajišťují všechny věci kolem a vyklízejí zvědavce z okolí, aby se nemotali do záběrů. Desítky dalších pak reklamu dávají dohromady - ve střižně, v laboratoři...

Vysílá se teď před zápasy reprezentace.

"Já ji vlastně ještě ani neviděl," podotýká Jan Koller.

Máte to zapotřebí?

Ne vždycky je účast v reklamě pro známé osobnosti tak pohodovou záležitostí.

Své ví například Martin Dejdar, který v roce 1998 vystupoval v té na loterii Happy line. Nakonec se ukázalo, že celá akce zaváněla podvodem, a projekt zkrachoval. Populární herec s aférou sice neměl nic společného, ale co naplat, propůjčil jí tvář. Na čas se poté stáhl z veřejného života a mockrát musel vysvětlovat, že vlastně jenom naletěl...

Také Jiří Suchý si užil. To byl rozruch, když vážený klasik českého humoru v televizi propagoval prášek na praní. Novináři psali odsuzující komentáře, do divadla chodily dopisy od neznámých lidí. "Máte to zapotřebí? Fuj, i vy jste se zaprodal," psali.

"Reklama byla odvysílána a já jsem se ocitl rázem na kraji společnosti. Snad jen kdybych se na obrazovce rozvaloval obnažený a vyzýval občany, aby mi zavolali na 3535777, mohl bych dopadnout stejně," komentoval Suchý období, kdy z televize sděloval hospodyňkám, že prášek značky Lanza je to pravé.

Firma ho oslovila s nabídkou v době, kdy uvažoval, že podle svého scénáře natočí film, na který sháněl peníze. Honorář byl vítaným příspěvkem. Překvapilo ho, jaký ohlas reklama vzbudila. Nedělal ji totiž poprvé. V šedesátých letech dokonce zařadil na svou desku reklamní písničku, kterou s kolegou Šlitrem napsali pro podnik Barvy-laky. "Byla to trochu provokace, ale veřejnost to přijala vlídně." Později natočil ještě reklamy na Alpu a jakýsi mycí prostředek ze Severočeských tukových závodů, které

Kolik se platí Anna K. - 900 000 korun za nafocení reklamy na šampon Marek Vašut - 250 000 korun za roční vysílání televizní reklamy na kávu (první polovina devadesátých let) Jaromír Jágr - milion korun za televizní spot v rámci kampaně na častější pití mléka Milan Lasica a Julius Satinský - každý půl milionu korun za jeden televizní šot pro Českou pojišťovnu, šoty natočili čtyři Josef Dvořák - milion korun za plakáty a televizní reklamu na minerálku Aleš Valenta - smlouva s pěti firmami, od nichž za rok získá dvanáct milionů korun; propaguje auta, mobily, žvýkačky a další výrobky (Zpěvačka Anna K. a olympijský vítěz v akrobatickém lyžování Valenta zveřejnili výši honoráře v rozhovorech, ostatní částky jsou orientační, odvozené z odhadů reklamních expertů. Účinkující zpravidla uzavírají smlouvy, podle nichž je výše honoráře tajná. Je přesně vymezeno, jak dlouho se reklama bude vysílat, kde se objeví, zda má účinkující nárok na další peníze při opakování kampaně apod.)

se promítaly v kinech. Jenže za komunismu diváci tak ostře nesledovali, kdo dělá reklamu a kdo ne. Reklamních šotů bylo málo, bývaly nudné, honoráře za ně měly k těm dnešním pořádně daleko. Takže nebylo co závidět.

Změna přišla začátkem devadesátých let.

Pamatujete? Národ u televizních obrazovek volal: "To je přece Vašut!" Dívčí idol a představitel drsných chlápků Marek Vašut si v reklamě na kafe zahrál spořádaného otce rodiny. Dá se říct, že byl první z českých herců, který neváhal spojit svou tvář tak jednoznačně s jedním výrobkem. Reklamní spot se vysílal až několikrát za večer, znal ho snad každý, dané značce kávy se pak dokonce říkalo Vašutka. "To se shodil. Ten už si nikdy v pořádném filmu nezahraje..." říkali po straně kolegové herci. Po čase se na "Vašutku" zapomnělo. Herec natočil úspěšný televizní seriál, řada jeho kolegů se po čase objevila v reklamách taky.

"Lidé se přestali bát, že se v reklamě ztrapní," míní Jiří Mikeš, šéf Asociace komunikačních agentur. "V šedesátých letech nebylo běžné nosit na oblečení loga výrobců, dávat tak na odiv značky. Takže starším lidem nepřipadá vystupování v reklamách samozřejmé. Nejsou na ně zvyklí. Naopak mladá generace to bere jako naprosto normální věc a moc nad tím nepřemýšlí."

Lepší hospodyňka než Vondráčková?

Vraťme se do kanceláře šéfů firmy, kteří právě jednají s pracovníky reklamní agentury. Co od nich ještě slyší? Že by nakonec angažovali místo herečky úplně neznámou ženskou?

Známá tvář totiž v reklamě není vždy to pravé. Když nad nablýskanou pánví jásá obyčejná hospodyňka, reklama účinkuje mnohem více, než kdyby takhle prostředek na mytí nádobí vychvalovala třeba Helena Vondráčková.

"Případů, kdy je nasazení známých osobností ta pravá reklamní strategie, je méně, než by se na první pohled zdálo," říká Jitka Vysekalová, předsedkyně poradního sboru společnosti TNS Factum, odbornice na dopady reklamy. "Velká část diváků chce mít pocit, že představitelé reklamy jsou stejní jako oni. Z našich výzkumů vyplývá, že dobrou odezvu mají ty reklamy, ve kterých má známá osobnost na propagovaný výrobek nějakou logickou vazbu. Třeba když známý lyžař propaguje lyže. Smysl měla například i reklama, kdy Bára Basiková se svými dcerkami propagovala mléko. Je známá zpěvačka, všichni vědí, že má dvě děti a něčím je přece krmí. Ale chtít do reklamy známou osobnost za každou cenu je nesmysl."





Bille, jsme s tebou Velký rozruch vzbudil Michail Gorbačov, když účinkoval v reklamě na řetězec restaurací Pizza Hut. Spoty se vysílaly ve Spojených státech. Gorbačov je natočil zhruba rok poté, co skončil jako prezident Sovětského svazu. Několikamilionový honorář dal nakonec v Rusku na charitu.

Z českých politiků se dal na reklamu pouze Václav Klaus. Coby vášnivý lyžař se objevil na plakátu propagujícím značku lyží. "Nic jsem za to nedostal," tvrdí.

Tváře politiků se několikrát objevily v reklamě, aniž by o tom dotyční věděli. Česká firma vyrábějící nápoj s názvem Erektus umístila na billboardy fotky papeže a Josefa Luxe. Asociace reklamních agentur to označila za nechutné a pod tlakem veřejného mínění firma kampaň přerušila a plakáty stáhla.

O trochu více vkusu projevili američtí tvůrci reklamy na doutníky. V době, kdy Spojené státy rozebíraly intimnosti kolem románku prezidenta Billa Clintona s Monikou Lewinskou, objevily se plakáty s prezidentovým dvojníkem, doutníkem a nápisem: Bille, jsme s tebou. James Bond s hodinkami V zahraničí jsou herci, zpěváci a sportovci pro reklamní tvůrce samozřejmě velice přitažliví. Kteří z nich se také objevili v reklamě?

Pierce Brosnan - filmový James Bond vystupuje v reklamě na hodinky Omega

Paul Newman - je na plakátech a v televizních spotech na vlastní omáčky

Bruce Willis - propaguje oblečení značky Donna Karan

Andre Agassi a Steffi Grafová - na plakátech a v televizních šotech na firmu T-Mobile