Potravinový inspektor Hruška: Reportáž o namazaném chlebu do zpráv patří

"Je to reportáž, za kterou se vůbec nestydím. Naopak jsem rád, že jsem ji natočil, jak jsem ji natočil. Tušil jsem, že vyvolá vlnu ohlasů. Spousta lidí namítá, že to téma do zpráv nepatří," řekl Hruška, který je přesvědčený o opaku.

"Je to typický příklad takzvaného infotainmentu. To je ve světě divácky úspěšný formát využívaný ve zpravodajství. Zpracování reportáže má za cíl vyvolat emoce a pobavit. Tečka. Konec. Nic víc za tím divák nemá hledat," míní Hruška.

"Už když jsme o tom tématu na poradě debatovali, vyvolalo to velkou polemiku. Málokdo navíc tušil, jak to skutečně je. A právě proto, že je to tak všední věc a má to tak jednoduché rozuzlení, se to potom samozřejmě snadno kritizuje," prohlásil potravinový inspektor, který původně učil biologii a chemii na základní škole v Městci Králové.

Po nedorozumění s vedením školy ale před deseti lety kývl na nabídku Českého rozhlasu. Odtud přešel na Frekvenci 1, pak do televize Prima. Teď je jednou z nejvýraznějších tváří zpravodajství na Nově, kde na sebe letos upozornil jako potravinový inspektor poukazující na nešvary v supermarketech.

"Přišel jsem na ranní poradu bez tématu, den předtím jsem se rozčílil v obchodě, neměli snad nic nenahnilého nebo neplesnivého. Navrhl jsem tedy, že vezmu skrytou kameru a obejdu tři obchody," popisuje start svérázné televizní role, která mu přinesla hodně práce, popularitu i starosti.

Podívejte se na reportáž o padajícím namazeném chlebu

VIDEO: Reportáž Ladislava Hrušky o padajícím chlebu

Hruška přiznal, že prakticky přestal soukromě nakupovat. "Lidé byli bezprostřední, milí a měli takovou zvláštní radost, že k nim zavítal inspektor. Ani mi tolik nevadilo, že se koukali, co mám v nákupním košíku. Okamžitě sáhli po tom, co jsem si koupil já," prozradil Hruška v rozhovoru pro čtvrteční Magazín DNES.

