Potetovaná Helena Zeťová nosí babičky na rukou

Něžnou tvář, kterou nedávno nastavila fotografovi katalogu oděvní značky, jejíž je tváří, shazuje tetováním na obou pažích. "Jedno tetování už mám hotové, to je podoba zpěvačky Tiny Turner, ženské, která mě hodně ovlivnila svou hudbou, ale i osobitostí. To druhé zatím před fotografy schovávám, ještě není dokončené a není to moc hezký pohled. Říkám tomu pietní ramínko, a až bude dokončené, budu na něm mít jméno mojí babičky, která se jmenovala taky Helena, a její datum narození a úmrtí. Takže mám vlastně na pažích dvě babičky. Ještě mě ale kvůli té mé vlastní ve studiu Uzi dobré tři hodinky potrápí," říká s úsměvem Zeťová.

Helena Zeťová

O tom, co a kam si nechá vytetovat, uvažovala dlouho. "Rozhodně to nebylo rozhodnutí ze dne na den, přemýšlela jsem nad tím dobrých deset let. Navíc ho mám na místě, které se nemění. Obdivuju ženy, které si nechají něco vytetovat třeba na zadek, ten se určitě časem změní a tetování pak asi nebude vypadat moc hezky."

Její originální ozdoba těla naštěstí neohrozila spolupráci s italskou módní značkou. Firma pod vedením Marty Peškové, která značku na českém trhu zastupuje, se Zeťovou naopak prodloužila smlouvu o další rok. "Marta je z mého tetování nadšená jako zatím všichni kolem mě. Asi se někdo najde, kdo mi ho zkritizuje, ale jsem to takhle já a je to můj život," dodává zpěvačka.

Na focení katalogu firmy v penzionu a restauraci Mahuleny Bočanové kousek za Prahou dorazila se svými dvěma Jack Russell teriéry Samem a Benem. Jednoduše proto, že pro ně neměla hlídání. Maminka Alena Semelková je po operaci slepého střeva, a tak ji její dcera nechtěla hned po příchodu z nemocnice zatěžovat. Psi jsou mimochodem pro jejich paničku momentálně vším a vyplňují jí veškerý čas.

"Jsou to bezelstní tvorové, takový hodný lidi. Zaberou mi ale dvacet hodin denně. Ben je ještě malej, a tak ho vlastně vychovávám, Sam je naštěstí už vychovaný. Čas na natáčení nové desky, která vyjde v září, si ale samozřejmě i s nima udělat musím," uzavírá Zeťová.