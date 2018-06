Potěšte ostatní romantickým příběhem

15:09 , aktualizováno 15:09

Blíží se svátek zamilovaných, Den svatého Valentýna. Vzpomeňte si na krásné, romantické okamžiky, které jste kdy se svým partnerem (partnerkou) prožili a napište. Vaše příběhy zveřejníme v únoru ve valentýnské příloze iDNES. Nejlepší povídku odměníme a 17. února ji také otiskne příloha MF DNES Víkend. Příspěvky do soutěže posílejte maximálně v rozsahu jedné strojopisné strany, a to do konce ledna na adresu iDNES - Revue, Na Příkopě 31, 111 21 Praha 1, nebo elektronicky na e-mail.