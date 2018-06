Potápěč přežil útok krokodýla

16:10 , aktualizováno 16:10

Jen několik hodin poté, co přežil jedenapadesátiletý Australan Chris O'Neil u severoaustralského ostrova Arnhem Land útok krokodýla, se potápěč znovu vrátil pod mořskou hladinu nedaleko místa, kde byl napaden. Dvouapůlmetrový krokodýl zaútočil na potápějícího se muže několikrát. "Viděl jsem jeho pařáty, jak pádlují do pozice k návratu a dalšímu útoku. Doopravdy jsem si myslel, že to mám spočítané," říká O'Neil, kterému se nakonec podařilo útok zvířete harpunou odrazit.