Pošty a banky do hospod, navrhuje princ Charles

Britský princ Charles doporučuje, aby hospody na venkově nebyly jen místem, kde se popíjí, ale aby v nich byly umístěny také pobočky poštovních úřadů a bank. Při návštěvě pivovaru St. Austell Brewery v Cornwallu princ uvedl, že by se tak podařilo na venkově tyto služby zachránit - jinak jim hrozí zánik. "Stále víc a víc bank a poštovních úřadů se zavírá. Proč by nemohlo být všechno v jedné hospodě?" navrhuje princ, který hodlá zahájit soukromou kampaň za to, aby se hospoda stala centrem dění na vesnici.