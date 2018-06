Postřižinský grand

Restaurace nabízí i posezení ma zahrádce.

Pustl, až byl uzavřen docela. Teprve před časem, po rozsáhlé rekonstrukci, otevřel bývalý Grand své veřeje a s novým názvem Hotel Postřižiny (podle stejnojmenné novely Bohumila Hrabala) vztyčil na žerdích i hedvábné prapory mnoha zemí světa. Staromilské členky okrašlovacího spolku by však ve zmatení užasly: předzahrádku hotelu zdobí slunečníky s logem pivovaru Krušovice, jiné s emblémy Gambrinus, Coca-cola, Algida... Také tabulka inzerující "postřižinské pivo" Nymburského pivovaru, který s hotelem nemá nic společného, vyjma podobného názvu. Tak či onak, v hotelu občas usedají nad sklenkou nejen živnostníci, ale i ti, kteří ve městě něco znamenají, či si to aspoň myslí.Vejděme do příjemného chládku vestibulu budovy, po levici ponechme stranou hotelovou restauraci, a naopak směle vykročme do dveří pivnice vpravo. Tvoří ji úzká dlouhá místnost, na jednom konci s okny do ulice, na druhém s malým výčepním pultem a několika schůdky do kuchyně. Podél stěn stojí dřevěné lavice a devět stolů. Ten přímo pod cihlovým výčepem se stolicí značky Gambrinus je opatřen výraznou varovnou cedulkou "Stůl pro štamgasty". Zde stačí jen vztáhnout ruku a podat si přímo jedno z roztočených piv. Na stolech jsou rozprostřeny čisté ubrusy (též logo Gambrinus), na stěnách rozvěšeny černobílé fotografie "charakteristických scén" z filmu Postřižiny. V rohu pivnice na velkém mrazáku věčně hraje TV, u dveří v jiné sekvenci pomrkává trojice výherních automatů. C o jest v tomto hotelu - potažmo v jeho pivnici - vskutku "postřižinského", je minisukně dlouhonohé servírky a její účes připomínající bubikopf Josephiny Bakerové. Zahloubejme se raději nad jídelním lístkem. Odpusťme si dva druhy polévek (12 Kč) a zvažme "postřižinské menu dne". Za 64 Kč dostanete hovězí vývar s masem a nudlemi, zapečený vepřový plátek s nivou a brambory a navrch rakvičku se šlehačkou. V nabídce devíti hotových jídel (rizoto, švestkové knedlíky, smažený sýr, kuřecí prsíčka, uzená krkovice... vše za 64 Kč) vyniká debrecínský guláš slušné porce i chuti. Neostýchejte se zmrzlinového poháru s čerstvými malinami (18 Kč), okuste piva plzeňská i nymburská, nahořklá i nasládlá. Prožijte uvolněné odpoledne. Pokud budete hnáni potřebou, na vzdáleném konci hotelové chodby najdete ony diskrétní dveře. Ale proboha! Kalhoty budete stahovat a své pozadí nevyhnutelně a neslušně vystavovat před velkým proskleným oknem zírajícím na pár metrů vzdálené průčelí gotického chrámu svatého Jiljí.Hotel Postřižiny, pivnice. Palackého 48, Nymburk. Zhruba 60 míst u stolu. Otevřeno Po-Čt: 10-23 hod., Pá-Ne: 10-01 (a dále dle návštěvnosti). Žádná hvězdička je nejméně, pět nejvíc. Útratu v bodovaných podnicích si hradí autoři sami, personál ani majitelé o hodnocení nevědí.Postřižiny 10° 9,50 Kč ***Gambrinus 10° 10,50 Kč ***Gambrinus 12° 14,00 Kč ***Plzeň 12° 17,00 Kč ****Kvalita obsluhy ****Celkový dojem ***