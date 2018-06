Pospíšilová se na Miss International vyplakává Japoncům

Letošní vicemiss ČR sice procestovala kus světa a v Japonsku je již potřetí, přesto se sto sedmdesát osm centimetru vysoká kráska stále učí něco nového.

"Vedle stále upravených a sebevědomých Latinoameričanek a profesionálních Asiatek nevystavujeme my Východoevropanky své přednosti příliš na odiv," svěřuje se Kateřina. "Takže první poučení pro mě zní: snažit se být stále upravená a načesaná a hlavně už navenek hrdá, že jsem z České republiky," popisuje své první dojmy z daleké ciziny.



Pracujeme od rána do večera

Misska, která hraje v populárním seriálu Ordinace v růžové zahradě, stihla ještě před cestou natočit několik nových dílů. "Když mi před odletem maskérky záviděly, že odjíždím na měsíční prázdniny, ubezpečovala jsem je, že jedu hlavně pracovat," informuje Pospíšilová a dodává, že od rána do večera se střídají nácviky, recepce a přehlídky.

Když už má vicemiss volné odpoledne, je za něj opravdu vděčná. "Uspořádaly jsme například odpolední dýchánek u Miss Egypt. Na večírku se každá z dívek pokusila předvést typický tanec svého národa, což byly zejména u Latinoameričanek téměř profesionální výkony," uvádí. Jak ale dopadl její český taneček, bohužel neprozradila.

Missky si rády stěžují

"Chodím také do posilovny, ve které sice zaplatím za jednu návštěvu tolik co u nás za měsíc, ale je fakt nádherná!," rozplývá se Kateřina, která na Japoncích nejvíc obdivuje jejich pracovitost a empatii.

"Kdykoliv mám nějaké přání nebo stížnost, hned se mi snaží pomoci a vyhovět. Jsou stále zdvořilí, nestěžují si a ještě jsou schopni poslouchat stále štěbetající krásky celého světa. Ty si naopak stěžují velice rády. Přiznám se, že i já mezi ně bohužel často patřím," dodává závěrem.