Posmrkaný kapesník herečky Johansson vynesl tisíce dolarů

Kapesník herečce poskytl moderátor Jay Leno v televizním talk show Tonight poté, co se přiznala, že se nachladila. Do kapesníku se Johansson vysmrkala dvakrát a nechala na něm kromě obsahu svého nosu také stopy po rtěnce. Než jej odložila do kabelky, podepsala se na něj.

Vydražená částka bude věnována charitativní organizaci USA Harvest, která se stará o hladovějící.

V televizním talk show herečka propagovala svůj nový film The Spirit, v němž hraje po boku Samuela L. Jacksona. Vysvětlila, že právě od této černošské herecké hvězdy rýmu chytla. Usoudila také, že v tomto případě má její nemoc větší "cenu", jestliže přešla z jedné hvězdy na druhou.

VIDEO: Scarlett Johansson v show Tonight

Není to poprvé, co protagonistka filmu Ztraceno v překladu využila internetové aukce k získání peněz pro charitativní účely.

Letos v březnu jistý fanoušek zaplatil 20 tisíc liber, tedy skoro 557 tisíc korun, za dvacetiminutové dostaveníčko s touto hollywoodskou herečkou. Finanční obnos šel na konto charitativní organizace Oxfam.