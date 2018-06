Posledním modelem YSL jsou svatební šaty

Yves Saint Laurent oznamuje v Paříži konec svého módního domu. Legenda mezi módními návrháři Yves Saint Laurent předává květiny nejkrásnější pařížské modelce Laetitii Castaové. Jeden z modelů francouzského módního návrháře Yvese Saint-Laurenta, které byly předvedeny 22. ledna v pařížském Centre Pompidou v retrospektivní části poslední Saint-Laurentovy přehlídky. Francouzský módní návrhář Yves Saint-Laurent v doprovodu modelky Laetitie Castaové (vlevo) a francouzské herečky Catherine Deneuveové (vpravo) zdraví návštěvníky své poslední přehlídky, která se uskutečnila 22. ledna v pařížském Centre Pompidou. Jeden z modelů francouzského módního návrháře Yvese Saint-Laurenta, které byly předvedeny 22. ledna v pařížském Centre Pompidou v retrospektivní části poslední Saint-Laurentovy přehlídky.

"První věc, kterou jsem navrhl po příchodu k Diorovi, byly svatební šaty pro jednu mou přítelkyni z Oranu. Kruh se uzavřel," uvedl Saint-Laurent, který v lednu po čtyřicetileté úspěšné samostatné kariéře ohlásil odchod ze světa módy.Jelikož oznámil, že odejde do důchodu v polovině roku, roztrhl se s objednávkami věrných zákaznic pytel, ale tyto svatební šaty byly prý už opravdu poslední.Saint-Laurent svým rozhodnutím zarmoutil mnoho Francouzů, kteří v něm spatřovali symbol francouzské elegance. A také spoustu věrných zákaznic, které za jeho modely neváhaly platit horentní sumy.Snad nejznámější z nich je herečka Catherine Deneuveová, která se v posledním čísle televizní přílohy deníku Le Figaro nechala slyšel, že šaty ze Saint-Laurentovy dílny bude nosit ještě pěkně dlouho. Zároveň odmítla, že by po jeho odchodu dodůchodu přesedlala na stálo k jinému návrháři.V televizním zpracování Nebezpečných známostí, které Deneuveová právě natáčí, přitom nosí kostýmy Jeana-Paula Gaultiera, který by podle některých komentátorů mohl převzít žezlo krále francouzské módy. "Chodím na jeho přehlídky a nosímjeho šaty. Ale, aby bylo jasno, nejde o žádný přestup od Yvese Saint-Laurenta k Jeanu-Paulu Gaultierovi," uvedla herečka.