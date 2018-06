Poslední Zúčtování: K.O. dostal Michal

Den letem světem

Začíná poslední týden českých VyVolených. To, že si lezou čím dál víc na nervy, není nutné připomínat. Uniknout ze stereotypu jim měla pomoci hra na harlekýny. S bílými obličeji to všem velmi slušelo a za nejlepšího mima byl vyhlášen Vladko. Za "odměnu" musel hodinu dělat živou sochu. Tonymu sebrali vozík, což ho dost podráždilo. Podezíral hlavně Jindru a pořvával na něj, ať mu ho okamžitě vrátí, nebo se nezná. Marná snaha.

Rychlé pohyby střev stále trápí některé VV, ale už to není tak zásadní. Vladko dostal další "odměnu" a musel ostatním vyprávět nechutné historky o jídle. Dušenou mrkev asi nikdo dlouho jíst nebude. Jindrovi vyprávění zřejmě nic nedělalo a přes zákaz a přísnou dietu se vypravil do kuchyně vybílit ledničku. Vladko na něj řval, ať toho okamžitě nechá a neprovokuje ho, aby začal na konci hry lézt divákům na nervy, že se pořád hádá. Hlad byl ale silnější a lednička dost zchudla.

Slovenské Vyvolené čekal pravidelný pondělní Výběr a s velkou převahou zvolili Rockyho. Palce dostal od Lindy, Riša, Jany a Luise. Vladko ho ale podpořil slovy, že si myslí, že ať vybere kohokoliv, stejně se vrátí zpátky.

Při Zúčtování bylo dusno

A je to za námi. Do posledního Zúčtování šla Katka pevně rozhodnutá. Jindřich se pokusil o malý vzdor přáním, aby šel účtovat jako poslední: "Já bych chtěl jít dnes poslední. Nikdy jsem nic nevykřikoval, neporušoval. Tak tě o to žádám." Hezký pokus, ale nevyšel.

Katka začala jako první a zvolila Michala: "Jsem ráda, že je to poslední Zúčtování. Ty nervy jsou ošklivý... Nelíbí se mi jeho názory na můj naivizmus a že jsem bez názoru." Pak dostal slovo Michal: "Zvolím osobu, se kterou si nejméně rozumíme, nejméně se shodujeme v názorech... Ty seš nejdál, Jindro!"

Jindra své vysněné místo na konci nedostal, ale pořádně se rozmluvil: "Jsem to čekal s druhou stranou. Mrzí mě, že mi dává palec, ... aby byl vidět. Není to od něho fér, protože nikdy se se mnou nehádal, tak jako s ostatními." Jeho palec dostal Michal.

A samozřejmě Vladko. nepřeberná studnice argumentů a nekončících promluv: "Jsi člověk, kterej se mě nikdy nezastane. Kdybych se měl řídit srdcem, tak bych tě nikdy nedal... Byl jsem blbej a neletěl jsem ti. Tenkrát jsem neměl vzít Rosťu. Ty s Reginou jste měli staženej zadek." Michalův osud zpečetil třetí palec.

Naplnila se tak slova slovenských VV, kteří úterní zvolení Michala čekali. Michal to prý věděl, protože se to ve vile zvrhává ve skutečný zaslepený boj: "Vlado už nevidí sám sebe, tohle by nikdy neřekl." Uvidíme, koho si ve čtvrtek vybere do posledního Duelu.