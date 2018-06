Poslední semifinále: holkám chyběl výraz

Jak správně podotkl Leoš Mareš, v sobotním klučičím kole favorité měli drobná zakolísání a naopak outsideři překvapili. Bude zajímavé, jestli se diváci budou rozhodovat podle aktuálních výkonů nebo jestli dají na dlouhodobé sympatie, což je pravděpodobnější.

Na rozdíl od minulého kola všichni kluci zpívali anglicky. Roman Lasota si vybral písničku Looking Back Over My Shoulder od Mike and the Mechanics. Pořád čekám, kdy mě konečně něčím ohromí, ale pořád nic. Pořád má pěknou barvu hlasu, ale to je tak všechno. Perfect Day od Duran Duran jsme si poslechli v podání Martina Ševčíka. Ani on nepodal zrovna super výkon, ale měl tam docela pěkná místa.

Favorit Zbyněk Drda se v medailonku "vytahoval", že už skoro nemá trému, ale při interpretaci písně Eltona Johna Can You Feel The Love Tonight mu vypadl text. Samozřejmě se to může stát každému, ale co mu bránilo vyplnit mezeru "svahilštinou"? Ale protože je od začátku zejména Klezlovým favoritem, i tento jindy tak ostrý porotce Zbynďu omluvil, zatímco na jiných by si "smlsnul". Jinak ale Zbyněk odvedl poměrně slušný výkon.

David Spilka zazpíval Behind Blue Eyes od kapely Limp Bizkit. Bohužel ani on mě o své pozici favorita nepřesvědčil. Jak přesně řekl Ondřej Hejma, David do některých poloh uměle tlačí chrapot, což ve výsledku nepůsobí přesvědčivě. V některých místech ten chrapot zaváněl "zvracením" á la Brichta. Nic proti "zvracení", ale musí se to umět.

Juliánovský Aleš Burket ani tentokrát nevybočil ze svých pěveckých kolejí. Přestože písničku Goodbye od Gilla tak moc neznám, nemohlo mi ujít, že Aleš byl dost intonačně nejistý a kolísal mu hlas. Jaroslav Parči se pokusil diváky okouzlit songem She´s The One od Robbieho Williamse. Stejně jako všichni ostatní měl ve svém projevu drobné intonační chyby, ale na rozdíl od ostatních má alespoň hlas, jak také řekl Eduard Klezla. Jeho hlas není plochý a je poměrně silný.

Neděle patřila posledním šesti dívkám. Hned na úvod zpívala favorizovaná Tereza Najdekrová, ale bohužel její výkon tomu neodpovídal. Sice patřil k tomu lepšímu, co jsme mohli v neděli večer slyšet, ale od adeptky na vítězství se čeká mnohem, mnohem více. Porota tentokrát přesně vyjádřila, co Tereze v posledních kolech chybělo: "Působila jsi jako ledová severská královna," poznamenal Ondřej Hejma. "Dnes byl tvůj výraz v písničce strašně chladný," dodala Ilona Csáková.

"Já se obávám, že s tímhle výkonem do dějin kultury nevstoupíš," ohodnotil Ondřej Hejma vystoupení Petry Hlávkové s písničkou Hotel California od Eagles a také zpěvačky Victorie. Písničku Petra zazpívala celkem dobře, až na ten starý známý začátek. Tam má problémy snad každý. Co mi ovšem trochu vadilo byl neladící Petřin projev s hudbou. Přišlo mi, že hudební základ hrála kapela jako od originálu, zatímco Petra to zpívala trošku ve stylu r´n´b od Victorie.

K nejlepším patřila opět Bára Zemanová s písničkou My World od své oblíbenkyně Avril Lavigne. Bára má moc pěkný silný hlas, který opravdu sedí k písničkám, které si doteď vybírala. Uvidíme, jak se vypořádá například s baladičtějšími songy.

I Need A Hero v originále od Bonnie Tyler možná někteří diváci znají spíše v interpretaci Lucie Vondráčkové. A nyní i Leony Černé. Jak řekl Ondřej Hejma, zvládla písničku po stránce energie v hlase. Na můj vkus tam ale občas té energie bylo moc. Někdy její hlas působil až humpolácky. Přitom je silný a má pěknou barvu. Když na tom bude pracovat, mohla by z ní být opravdu výborná zpěvačka.

Z vystoupení Soni Pavelkové mám tak trochu rozporuplné pocity. Po pěvecké, hlavně intonační stránce to byl docela propadák. Ve druhé části písně If I Ain´t Got You od Alicie Keys se Soňa chytla. Čím mě ale zaujala byl výraz. Na šestnáct let zazpívala opravdu procítěně, ale ne afektovaně nebo přeslazeně. V písničce měla hodně opravdu povedených míst, řečeno slangem Edy Klezly. "Myslím, že nejen mně, ale i spoustě lidí, jsi nakrmila nejen uši, ale i duši," řekla Soně Ilona Csáková. Eduard Klezla ovšem pravdivě poukázal na Soniny nedostatky: "Soni, musíte s rozmyslem vybírat repertoár, bylo to dnes opravdu na hraně. Ukázala jste přesně svou pěveckou nezkušenost."

Poslední nedělní semifinále uzavírala Karolína Pavlíková. Diváky chtěla upoutat ploužákem Listen To Your Heart od Roxette. Kapela z toho ale udělala spíš písničku ve středním tempu, a tak z ploužáku nezbylo téměř nic. Odrazilo se to i ve zpěvu. Porota Karolíně vytkla povrchní výraz. Možná to ale byl jen důsledek nedostatku času tam ten výraz vklínit. Po pěvecké stránce se ale tentokrát Karolína zařadila k těm nejlepším.



