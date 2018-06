Poslední šance pro lepší známky

Děti sice vědí, že se o dobré známky mají starat už od ledna, přesto část z nich probouzejí až kroky scházející se klasifikační komise. Některé z nich se na poslední chvíli hlásí a žádají učitele, aby je přezkoušel a známku vylepšil. Ten to sice udělat může, ale nemusí. Někdejší klasifikační řád byl zrušen. V současné době záleží pouze na úvaze učitele, jak bude posuzovat práci dítěte i jakou známkou je ohodnotí. "Má-li rodič rozumný důvod požadovat pro dítě lepší známku, například kvůli delší nemocí nebo problémům v rodině, může za učitelem zajít a požádat o přezkoušení," vysvětluje Martin Černý, ředitel základní školy v pražských KIánovicích. "V devadesáti procentech mu učitel vyjde vstříc, i jemu přece jde o slušné výsledky žáků. Jestliže mu vstříc nevyjde, pak je možné ještě intervenovat u ředitele. Já jako ředitel bych se v takovém případě patrně zasazoval, aby dítě přezkoušeno bylo. Podle mého názoru je totiž výsledek celoroční práce přinejmenším stejně důležitý jako její systematičnost. Zároveň ale dodávám, že část mých kolegů je opačného názoru." Jestliže učitel dítě přezkouší, zvedne mu ve většině případů známku o jeden stupeň - bylo by bláhové a nefér vůči ostatním žákům po něm požadovat víc. To lze udělat až po vysvědčení takzvaným rozporováním klasifikace. Do tří dnů po vysvědčení se může každý rodič písemně odvolat proti jedné nebo více známkám, které na něm uvidí. Svoji stížnost musí adresovat řediteli školy. Ten sice má povinnost stěžovateli do deseti dnů odpovědět, nikde však není psáno, že mu musí odpovědět kladně. Ve většině případů to ovšem udělá, i on má totiž zájem sejmout ze svých učitelů podezření, že byli vůči někomu nespravedliví. Dotyčné dítě pak musí svoje ambice dokázat před zkušební komisí, složené z ředitele, dotyčného učitele a nestranného pedagoga vyučujícího stejný předmět. »V případě pocitu velké křivdy bych rodičům doporučovala, aby možnosti rozporovat klasifikaci využili,« soudí psycholožka Ivana Halíková z pedagogicko-psychologické poradny Prahy 14. »Rozhodně je to rozumnější než přeřazovat dítě na jinou školu. Taková zásadní změna je pro ně ve svých důsledcích spíše trestem než pomocí.«