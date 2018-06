Poslední oddech pro SuperStar

Podle sázkových kanceláří má největší šance na výhru Gabriela Al Dhábba, následovaná Kristýnou Peterkovou, nejmenší pak Monika Šramlová a Michael Foret.

Ti mají stejný kurz 20:1, tedy kdyby se nakonec jeden z nich přeci jen stal superstar, vyneslo by to každému, kdo si na ně vsadil sto korun, rovné dva tisíce. Stejnou sázkou na Al Dhábbu by šlo vydělat pětistovku a na Kristýnu Peterkovou o padesát korun více.

Z paměti diváků se už pomalu vytrácejí dobří zpěváci ze semifinálové druhé šance. Porota však o nich prohlásila, že by klidně oni sami mohli sestavit finálovou desítku. Vybrat jediného a přidělit mu divokou kartu tak pro ně nebyla jednoduchá záležitost.

"V této situaci to bylo strašně těžké. Těžko se porovnává folková zpěvačka Tereza Terčová s klukem, jako je Michal Foret, a ten zas s Naďou Válovou. Jsou to všechno úplně jiné typy. To je, jako by se porovnávalo, kdo je lepší sportovec - jestli skokan do výšky, nebo vrhač koulí," vysvětluje předseda poroty Michal Horáček.

"Bylo to takové malé předčasné finále celé soutěže. A pro mě i naprostý vrchol celé SuperStar vůbec."

Gabriele Osvaldové pár lidí ve finále vyloženě chybí a lituje, že soutěž není nafukovací. "V dřívějších kolech třeba nenastala konstelace tak dobrých zpěváků, ale někdo postoupit musel, a tak jsou ve finále lidé, kteří možná nejsou ani tak dobří jako ti, kterým jsme dávali druhou šanci. Bohužel, je to i o štěstí, je to hra," připouští textařka.

Poslední oddech

Na tuto neděli televize připravila pořad s názvem Story so far, tedy sestřih nejzajímavějších okamžiků z dosavadního průběhu soutěže. A vybraná dvanáctka finalistů měla poslední šanci vydechnout. Už v pondělí se opět sejde, aby se začala připravovat na první finálový večer. V něm každý zazpívá oblíbený hit.

Následující neděli v přímém přenosu z Malé sportovní haly na pražském Výstavišti odejdou ze soutěže dva finalisté, kteří dostanou od diváků nejnižší počet hlasů. Ostatní čekají další tematické večery, mezi kterými nebude chybět třeba povinně zpívaná písnička v češtině.

Soutěžící čekají i různé doprovodné programy, v kterých poodhalí něco ze soukromí. Souběžně se soutěží o nejlepšího zpěváka bude na internetových stránkách probíhat i hlasování o generála Hvězdné pěchoty, tedy souboj nejhorších pěveckých výkonů.

Dvanáct kandidátů na SuperStar

Vlastimil Horvát

Věk: 27

Povolání: tesař

Bydliště: Benešov

Proč by mě lidé měli zvolit: Nevím.

Michal Hudček

Věk: 25

Povolání: učitel hry na akordeon

Bydliště: Praha

Proč by mě lidé měli zvolit: Zpěv a hudba je můj život! Myslím, že to dělám dobře.

Gabriela Al Dhábba

Věk: 19

Povolání: servírka

Bydliště: Praha

Proč by mě lidé měli zvolit: Zpívání je můj nejpřirozenější způsob projevu. Jeho prostřednictvím bych chtěla poslat "to tajemné něco" dál.

Michaela Nosková

Věk: 21

Povolání: studentka

Bydliště: Brno

Proč by mě lidé měli zvolit: Nevím. Jediné, co vím naprosto přesně, je, že budu vždycky zpívat od srdíčka.

Ali Amiri

Věk: 24

Povolání: student

Bydliště: Plzeň (Teherán)

Proč by mě lidé měli zvolit: Žiju, abych zpíval. A myslím, že mám talent a že s vaší pomocí můžu být světovou superstar.

Monika Šramlová

Věk: 26

Povolání: nezaměstnaná

Bydliště: Hostinné

Proč by mě lidé měli zvolit: Uvidím, jestli porota a potom publikum ve mně objeví něco, proč bych měla být druhou českou superstar.

Petr Bende

Věk: 27 Povolání: nezaměstnaný

Bydliště: Újezd u Rosic

Proč by mě lidé měli zvolit: Chci nabídnout vlastní skladby a koncertní show. Jsem připraven dát lidem to, co se od superstar očekává.

Klára Zaňková

Věk: 16

Povolání: studentka

Bydliště: Lično Proč by mě lidé měli zvolit: Protože bych chtěla těšit posluchače svou muzikou a zpěvem.

Filip Jankovič

Věk: 19

Povolání: student

Bydliště: Trenčín

Proč by mě lidé měli zvolit: Asi proto, že si na nic nehraju. Pro to, abych byl dobrý, udělám maximum. Až potom si mohu říci: Jsem na sebe hrdý.

Janika Kolářová

Věk: 16

Povolání: studentka

Bydliště: Brno

Proč by mě lidé měli zvolit: Pro moji i jejich radost.

Kristýna Peterková

Věk: 20

Povolání: studentka

Bydliště: Praha

Proč by mě lidé měli zvolit: Budu se snažit být taková, jaká jsem, svá! Tím chci zaujmout.

Michael Foret

Věk: 18

Povolání: student

Bydliště: Prostějov

Proč by mě lidé měli zvolit: Ať to zkusí a uvidí!