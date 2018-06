Poslední obyvatelkou vily je polykačka ohňů Sandra

14. volba

V poslední volbě se utkaly tři baculaté dámy. Diváci rozhodovali mezi Lenkou Vykydalovou, Sandrou Bartošovou a Lucií Barbapostolosovou. Ohnivá Sanny nakonec získala celkem 7831 hlasů, dobrovolná hasička Božka 6582 hlasů a břišní tanečnice a kartářka Lucie 1617 hlasů televizních diváků. - Hlasovali jste ZDE

Volící etapa tedy skončila, následovat bude etapa vyřazovací. Stejně jako v první řadě diváky čeká Zúčtování, Výzva a Duel, kdy budou soutěžící postupně ze hry vypadávat.

13. volba

Záhadná Dagmar Krejczy, ze které se ve studiu vyklubal travestita Petr, se v sobotu stala další VyVolenou. Vedení Primy její zařazení tajilo do poslední chvíle, přesto diváky zaujala. Před vstupem do vily prozradila, že jí velmi nesedí Martin, který je se chová jako karikatura homosexuála.

Dagmar zaujala stejně jako Jakub Hajník diváky až po příchodu do studia. Nakonec ale získala 8258 hlasů. Ve vile bude vystupovat jako žena, ale klidně i jako muž. Chce tam napravit pověst travestitů a jejich povolání po loňských šílenostech transvestity Stefanie v konkurenčním Big Brotheru. Nikola Marešová skončila na druhém místě s 5102 hlasy. Jana Uriková od diváků dostala 2058 hlasů, což stačilo jen na bronzovou příčku. - Hlasovali jste ZDE

12. volba

Třináctým VyVoleným se v pátek stal s 11926 hlasy Jakub Hajník alias Jakub Kuba, který kdysi uváděl Snídani s Novou. Nyní moderuje na hudebním kanále Óčko. Ve svém medailonku oslovoval hlavně cimrmanology a muzikanty. Po prvních výsledcích zaostával hluboko za modelem Mirkem a oslovil diváky až ve studiu. V závěru ale přesvědčil, že právě on má jít do vily. Mirek nakonec získal 8 590 hlasů. Velké zklamání zažil Speedy, expřítel nevyvolené Reginy. Jeho sebevědomí určitě kleslo, když se dozvěděl, že má pouhých 780 hlasů. - Hlasovali jste ZDE

11. volba

Dvanáctou VyVolenou se ve čtvrtek stala se 13 844 hlasy studentka práv Lůca. Jednadvacetiletá Lucie Široká o sobě tvrdí, že je normální, pohodová, a je prý pro každou špatnost. Pesimistka Světlana Šťastná dostala od diváků 10 184 hlasů, studentka filosofie Dana pouhých 653. - Hlasovali jste ZDE

10. volba

V jubilejní desáté volbě zvítězil šestadvacetiletý Pavel Pelán. Městský strážník z Hrotovic získal celkem 8243 hlasů. Ač o sobě říká, že je pohodář, z volby měl pořádné nervy. Neměl proč, jen táta mu poslal hlasy za 7000 korun. Po vstupu do vily z něj všichni servali šaty a začala divoká líbačka. Za Pavlem skončil s 6439 hlasy kouzelník Ivo Žídek. Z bronzového místa si nic nedělal nezaměstnaný Vojtěch Dejnožka. Ten získal od diváků pouhých 3891 hlasů. - Hlasovali jste ZDE

9. volba

V deváté volbě s počtem 8538 hlasů zvítězila jednadvacetiletá Marie Kovácsová z Prahy. Do vily si přináší malé tajemství, které zatím nechtěla prozradit. Těsně za Marií skončila s 6642 hlasy Dominika Hužvárová. Monika Shonová se musela spokojit se 4418 hlasy. - Hlasovali jste ZDE

8. volba

Vysoká dlouhovlasá studentka z Příbrami Marcy neboli Marcela Pašková je od pondělí devátou obyvatelku vily VyVolených. Marcela získala od diváků 7149 hlasů, její soupeřky Radana Zapletalová 3498 a Lucie Daňková 4984 hlasů. - Hlasovali jste ZDE

7. volba

Tony Jalovec, černovláska Karin, hip hoper Pluto, copatá Karolína, šoumen Martin Hranáč a milenecký pár Dana s Petrem - to jsou první VyVolení, kteří v neděli v přímém přenosu vstoupili do vily. Zatímco se sedm statečných stěhovalo do nového domova, v průběhu večera diváci zvolili osmého VyVoleného.

Z pánské trojice Dan, Kykolka a Luboš nakonec jako vítěz s 19 246 hlasy vyšel jednatřicetiletý muzikant Luboš Vích. Těsně za ním skončil Jan Mikulecký alias Kykolka s 17 759 hlasy, Daniel Švec odešel s počtem 3262 hlasů. - Hlasovali jste ZDE

Také Luboš se spolu s moderátorem Vlastou Korcem prošel od studia k vile, dostal šampaňské a vešel do svého nového obydlí mezi VyVolené. - více o Přesunu zde Sestřihy nejlepších událostí za uplynulých čtyřiadvacet hodin teď diváci během volby uvidí každý večer.

6. volba

V šesté volbě bojovalo o vstupenku do vily celkem 6 lidí zároveň. Z volby párů nakonec jako vítězové vyšli florbalový trenér Petr Stanovský a milovnice cestování Dana Bekakisová. Od diváků získali 5513 hlasů, chodí spolu už šest let a oba jsou přesvědčeni, že jejich vztah nemůže nic ohrozit. Na druhém místě skončili s 5007 hlasy Daniela Kučerová se Zbyňkem Dernerem, Kateřina Surá a René Hůrka byli s 2020 hlasy třetí. - Hlasovali jste ZDE

5. volba

Pátým finalistou se stal třiadvacetiletý "showman" Martin Hranáč z Ústí nad Labem. Mezi jehož záliby patří seriál Rodinná pouta, zpěv, hraní v divadle a sex sám se sebou. Diváci mu poslali 9 182 hlasů. Martinův soupeř Jiří Božek obdržel 6650 hlasů, kadeřník František Letal 5512. - Hlasovali jste ZDE

4. volba

Ve čtvrté volbě nejvíc nadchla plavovlasá Brňačka Karolína Vrbasová, které diváci poslali 16 294 hlasů. Jejím životním snem je stát se herečkou a pro své cíle umí přinášet oběti. Jednu už přinesla i pro VyVolené - kvůli nim se s ní prý rozešel přítel. Pětadvacetiletá knihkupkyně nechala obě své soupeřky daleko za sebou. Katka Hoňková získala 4 022 hlasů, Markéta Siklenková pouhých 2 172. - Hlasovali jste ZDE

3. volba

Třetím obyvatelem vily VyVolených je od úterý Daniel Joao alias Pluto. Pětadvacetiletý mulat a hip hoper z Brna, který je bratrem Madaleny Joao známé z reality show Česko hledá Superstar, byl od začátku horkým favoritem soutěže. Nakonec bodoval s počtem 11 005 hlasů. Na druhém místě skončil s 7 048 hlasy propagátor zdravé výživy a uživatel pravidelného klystýru "Šaman" Petr Valenta, nejméně zaujal potetovaný Boris Rudý, tomu diváci poslali 3 720 hlasů. - Hlasovali jste ZDE

2. Volba

Ve druhém kole diváci rozhodovali mezi osmnáctiletou studentkou Karin Hovjackou, dvacetiletou operátorkou Lenkou Hajrizi a dvaadvacetiletou kuchařkou Helenou Rácovou. Zatímco vnadná Lenka neustále dotahovala náskok Karin, blonďatá a nevýrazná Helena zůstala na hranici 3 805 hlasů. Karin, drsné černovlásce se zbrojním pasem a tetováním, k vítězství stačilo 7 169 hlasů, Lenka odešla s 6 438 hlasy. - Hlasovali jste ZDE

1. Volba

Vítězem první volby se s počtem 8 826 hlasů stal třicetiletý provozní baru Antonín Jalovec. Tony, který je přítelem Renaty Kajdžas, známé z konkurenčního projektu Big Brother, se utkal s pětadvacetiletým studentem a diskžokejem Jaroslavem Boxanem a čtyřiadvacetiletým nezaměstnaným Petrem Sentirantem. Boxan získal 8 064 hlasů, Sentirant pouhých 2 112 hlasů. - Hlasovali jste ZDE

Finalisty v druhé řadě show čeká pár novinek - soutěžící budou tentokrát bojovat o ceny v hodnotě 15 milionů korun, v nové vile v pražské Libni mají například také větší koupelnu s vanou a vířivkou. Sledovat je bude 25 kamer. Pravidla zůstávají stejná. Opět začnou navštěvovat zpovědnici a budou povinně nosit mikroporty.

Noční show uvede Diana Kobzanová s Liborem Boučkem poprvé v neděli 5. března. Pravidelná zúčtování, výzvy a duely bude moderovat Tereza Pergnerová, denní sestřihy pak Vlastimil Korec.

Castingy na VyVolené 2 začaly loni v listopadu a přihlásilo se na 5000 lidí. Komise vybírala uchazeče v Praze, v Brně a v Ostravě. Lidé od soboty 18. února z finalistů vybírají 15 těch, které chtějí vidět ve vile. První várka VyVolených se pod drobnohledy kamer přesunula 26. února, vítěze zvolí diváci v červnu.

