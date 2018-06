Poslední móda tohoto tisíciletí

Boty z kolekce dámské obuvi, kterou navrhla modelárna firmy Baťa pro světovou výstavu v New Yorku. Ta se konala od dubna do října 1939. Říšský kancléř A. Hitler těsně před zahájením zakázal účast na této grandiózní akci, a tak ani firmy z protektorátních zemí se nemohly pochlubit svými nápady a dovedností. Exkluzívní modely tak po celých šedesát let obdivovaly jen návštěvníci zlínského muzea.