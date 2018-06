Poslední federální Miss Lakatošová: Na botox jezdím do Milána

Bývalá modelka za svoji štíhlou postavu vděčí genům a dřívějšímu tancování ve folklórním souboru Lúčnica. Teď se ale ve formě udržuje i cvičením v posilovně, více než rok dělá spinning a jezdí na kole.

"Nepotřebuji hubnout, i když jeden 'faldík' jsem si našla, ale hlavně zpevnit tělo a pročistit si hlavu," řekla Lakatošová v rozhovoru pro slovenský týdeník Život.

Kráska také přiznala, že za svůj mladistvý obličej vděčí plastické chirurgii. Kvůli vyhlazení vrásek neváhá jezdit do Itálie.

"Jednou za rok se vydám do Milána, kde mám skvělého lékaře. Nechci se zbavit všech vrásek, protože některé se mi vysloveně líbí, ale přiznám se, některé mi vadí. Jejich korekci vždy nechám na něm, chci vypadat přirozeně," prohlásila Lakatošová, která se pro zahraničí rozhodla kvůli zkušenostem a praxi. "U nás ´frčí´ tento byznys pár let, v Itálii více něž třicet. Můj lékař byl i v porotě Miss a je to kapacita. Objednávám se i čtyři měsíce dopředu."

Miss World Taťána Kuchařová a Miss Československo 1993 Silvia Lakatošová

Silvia Lakatošová byla poslední federální královnou krásy. V roce 1994 se dostala do TOP 5 na světovém finále Miss Universe ve filipínské Manile. V současnosti je ředitelkou soutěže Miss Universe SR. V roce 2005 se vdala za moderátora Paľa Chovance a mají spolu pětiletého syna Christiana (více zde).

Silvia Lakatošová a její manžel Paľo Chovanec

"Přestože má jen pět let, třikrát s námi obletěl zeměkouli. Beru ho všude, ještě nikdy jsem ho, obrazně řečeno, nikam neodložila. Užívám si to, a přestože by měl jít na podzim do školy, ještě ho rok nechám doma, je pořád velmi hravý," dodala Lakatošová, která prý s manželem uvažuje i o dalším dítěti. "Nepracujeme na tom, nic neplánujeme, ale ani se tomu nebráníme."