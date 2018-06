Poslední den prezidenta Zapletala: tanec až do rána a útrata přes milion

Zapletal, jenž byl dvacet let prezidentem soutěže krásy, pověsil svoji funkci při slavnostním finále XX. jubilejního ročníku Miss České republiky 2008 definitivně na hřebík. "Chci si už od soutěže krásy odpočinout a domnívám se, že v nejlepším se má přestat," uvedl. Spolupracovat s Miss ČR, kterou nyní vlastní podnikatel Jan Moťovský, prý bude i nadále. O tom, kdo bude příštím prezidentem, už ale zřejmě rozhodovat nebude.

Zuzana Jandová

Miss ČR má dvacátou vítězku Zuzana Jandová

Finále soutěže krásy, kterou vyhrála dvacetiletá modelka z Karviné Zuzana Jandová, si už coby bývalý prezident náramně užil. Dokončil svoji úlohu v roli porotce, vychutnal si potlesk publika, které mu tím, že v přímém přenosu TV Nova povstalo, vyjádřilo dík za jeho práci a při dražbě korunky dokonce bojoval o její získání. Směle přihazoval po statisících a přebíjel nabídky svých protivníků, až se částka ustálila na milionu dvě stě tisíci korunách.

"Dohodli jsme se s Janem Moťovským, že do toho jdeme napůl. Jsme rádi, že peníze můžeme věnovat na dobré věci," konstatoval Zapletal. Peníze totiž poputují na konto Nadace Bohemia, jejíž prezidentkou je bývalá Miss ČR Kateřina Sokolová.

Tančil do rána

Zbytek večera už Zapletal věnoval jen zábavě a především tanci. Se svou partnerkou Hanou Hotovou tančil s malými přestávkami až do pěti do rána. Jeden z posledních ploužáků věnoval nové královně krásy Zuzaně Jandové, jež se na diskotéku, která následovala po korunovačním plese, na němž hrál orchestr Martina Kumžáka, dostala až před pátou ranní.

Malé faux pas se mu ještě přihodilo při ochutnávání narozeninového dortu ozdobeného dvaceti svíčkami a dvěma modrými římskými desítkami. Od cukrářské modře měl totiž celou modrou pusu. Když ho na to Hanka Hotová upozornila, sáhl po nejrychlejší možné očistě, která se v tu chvíli nabízela - namočil si ubrousek do sklenice se šampaňským, kterou třímal v ruce a omýval se jím.