... ale co potom?Po kratším rozmýšlení jsem se rozhodl, že napíši do této rubriky. Tak trochu k tomu přispělo to, že letos 30. září mám dvacáté výročí, kdy jsem odložil poslední cigaretu. S kouřením jsem začal kolem šestnácti a vydrželo mi až do čtyřicítky. V té době jsem již začal mít značné problémy s dýchaním, kuřáckým kašlem apod. Nebylo se čemu divit, protože počet vykouřených cigaret činil 40 až 50 denně. Na 30. září 1979 však nikdy nezapomenu: v tento den jsem típnul poslední cigaretu a od té doby jsem nevzal do úst ani nezapálenou. Dodnes mám uschovanou poslední krabičku značky SPARTA i s datem a cenou 8 Kčs. Výsledek mého nekouření je velmi pozitivní. Dech ustálený, kašel jen při nachlazení a úspora peněz jistě nezanedbatelná. Všem mohu doporučit. Jediným mým neúspěchem byla malá vůle při chuti k jídlu a následné zvýšení váhy.Jestliže i vy či vaši blízcí také patříte mezi někdejší kuřáky, uvítáme, podělíte-li se se čtenáři této rubriky o své zkušenosti. Uhasit poslední cigaretu je totiž mnohem jednodušší než nezapálit si tu další...