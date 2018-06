poslední..... ale co potom?

Chtěla jsem vyzkoušet nalepené nehty, protože skoro všechny kamarádky je už dávno měly. Dopřála jsem si to až za ušetřené peníze - místo kouření si teď tedy hraju s nehty.Provedl jsem to razantně a nekompromisně. Na rozdíl od jiných, kteří o tom, jak přestanou kouřit, pouze mluvili, jsem já na silvestrovské zábavě ve 24.00 zahodil a rozšlapal zbylé cigarety a od 00,00 hod., 1. 1. 1986 nekouřím a ani jsem si od té doby nezapálil. Nemyslím, že je to nějaký zvláštní způsob, ale dokázal jsem si, že mám silnou vůli a že jsem své předsevzetí myslel vážně. Osobně si myslím, že předsevzetí typu, že dneska vykouřím o jednu cigaretu méně, zítra o dvě atd. nebo že si je schovám tak, abych je nenašel, případně do nich vložím nějaký odpuzující prostředek, nemá význam. Ten, kdo nemá silnou vůli, to stejně nedokáže ani s antikuřáckými tabletkami, bonbony a já nevím s čím ještě. Ale s tou padesátikorunou a sirkami to není špatný způsob...Co pomohlo zapomenout na nikotinové lákadlo vám? Na vaše zkušenosti čekáme ve Víkendu MFD, Senovážná 4, 112 21 Praha 1, fax 02/22062412, e-mail vikend@mafra.cz.