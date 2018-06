Do pěvecké soutěže Hlas ČeskoSlovenska, kterou budou vysílat televize Nova a Markíza, se můžete přihlásit i přes portál iDNES.cz. Zvýšíte tak své šance na postup. Dvěma nejlepším zpěvákům z řad čtenářů totiž udělíme divokou kartu.

Přihlášku najdete ZDE.

Dva čtenáři iDNES.cz s nejkrásnějším hlasem získají divokou kartou.

Své nahrávky v délce 1 - 1,3 min., velikosti do 50 MB, ve formátu MP3, MPG, AVI, WMV, MOV nebo 3GP můžete zasílat do 28. listopadu. Jedinou podmínkou účasti v soutěži je věk nad 16 let. Horní věková hranice není stanovena.