Poslankyni se líbí muži typu DeNira

Poslankyně ODS a bývalá modelka Kateřina Dostálová patří k nejelegantněji oblékaným členkám zákonodárného sboru. Tvrdí, že straniční kolegové se jí líbí tehdy, když si na schůzku stranického klubu obléknou džíny a košili. Zaujmout její pozornost však není lehké.

Poslankyně tvrdí, že její sny o pořádném chlapovi dokonale splňuje její manžel. Není to prý typ muže, který ke štěstí potřebuje papuče a teplou večeři. "Já mám doma takového muže, jakého jsem si kdysi představovala.



Respektuje moji práci a je schopen dělit se se mnou o veškeré starosti kolem rodiny. Umí si poradit, přizpůsobit se jakékoliv situaci a to považuji za velkou přednost," pochlubila se politička.



Svůj velmi častý pobyt mimo domov Kateřina Dostálová rodině vynahrazuje o víkendech. Pokud má volnou sobotu a neděli, snaží se nedělat klasické domácí práce, ale věnovat se svým blízkým. "Zajistila jsem si paní, která mi jednou týdně uklízí, a tak se o čistotu v bytě nemusí starat ani manžel. Na tenhle rytmus jsme si už zvykli," usmála se poslankyně.



Velmi přísně Dostálová posuzuje vzhled veřejně činných osob. Čeští politici si prý už dávají pozor na to, aby dobře vypadali, ale občas mají problémy se svým vkusem. "Někteří by se ještě měli poradit s odborníky, pokud jde o volbu barev obleku a jejich střihu. Mně osobně jsou prostě sympatičtí v džínách. V každém případě - nejlépe oblékaným českým politikem je bezesporu pan Václav Klaus," tvrdí poslankyně.