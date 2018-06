Poslankyně podala stížnost na Výměnu manželek

FOTOGRAFIE ZDE

Manželky smí fňukat jen veřejně

Princip show spočívá v tom, že si manželky ve dvou rodinách navzájem vymění místa. Deset dní se pod dohledem kamer starají o cizí rodinu.

Janu Hamplovou rozčilil hlavně poslední díl, kde děti plakaly, když jim odcházela "náhradní máma".

Poslankyně je přesvědčena, že pořad je k dětem krutý. "Jsou prostě využity a záběry z jejich soukromí sledují statisíce diváků," vysvětluje.

Za pravdu jí dává i psycholožka Lenka Čadová: "Problémem je nejen ztráta soukromí, ale i to, že si děti mohou uvědomit, co jim doma chybí.

Televize Nova i Rada pro rozhlasové a televizní vysílání se zatím k případu odmítly vyjádřit.

O co vlastně v posledním díle Výměny manželek šlo? Rodiny si tentokrát prohodily matka čtyř dětí Erika Balážová z Olomouce a Lucie Dudková z Týna nad Vltavou. Ta doma nechala rok a půl starého syna.

Zatímco Balážová se "v novém" rychle zabydlela, Dudkovou čekal šok - nepořádek, špína, kastroly ve vaně a matrace nasáklé močí. Pustila se do úklidu a mezitím zašla s dětmi na koupaliště nebo upekla jednomu z nich dort k svátku. Když z rodiny odcházela, její dočasní svěřenci plakali.

"My pořád mluvíme o boji proti šikaně na školách a potom klidně pustíme do televize pořad, který děti v kolektivu úplně znemožní," stěžuje si poslankyně a právnička Hamplová s tím, že bude usilovat o zrušení pořadu.

Na stranu Hamplové se přiklonila i advokátka Hana Bártová. "Pokud má dítě nějaké intimní problémy, určitě by se to nemělo řešit na veřejnosti. Má ze zákona právo na soukromí jako kterýkoli dospělý. Otázkou je i to, jestli nemůže absence maminky děti nějak poškodit," míní právnička.

Zdravě fungující rodina by podle psychologů měla výměnou projít bez problémů. "Vždy je tady ale riziko, že to své následky zanechá. Záleží nejen na věku a osobnosti dítěte, ale hlavně na tom, jestli má u druhého rodiče dostatečnou oporu," vysvětlila psycholožka Lenka Čadová.

Děti si také mohou uvědomit, že jim doma něco chybí. "Ať už pohlazení, péče nebo něco jiného. K tomuhle přitom člověk běžně dochází až v dospělosti," vysvětlila Čadová.

Erika Balážová tvrdí, že by do soutěže šla klidně znovu. "Děti to braly jako zpestření prázdnin, rozhodně je to nepoznamenalo," argumentuje čtyřiatřicetiletá žena z Olomouce.

Za svou účast v soutěži dostala padesát tisíc korun. Chtěla by si otevřít malou hospůdku a pořídit nový nábytek.

"Druhá manželka" tak klidná nebyla. "Vyburcovala jsem všechny kamarádky, aby se na malého a manžela zašly podívat. Navíc muž byl pět dní z deseti doma," vzpomíná čtyřiadvacetiletá studentka Lucie Dudková a dodává: "Cítila jsem ve druhé rodině citové strádání. Ty děti přímo čekaly na to, že s nimi někdo bude mluvit. Pořád na ně musím myslet."