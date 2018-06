Poslanec Payne byl potřetí okraden

"V období, kdy probíhalo sčítání lidu, mi zloději vykradli pražský dům. Čtrnáct dní předtím se do téhož auta jako dnes také někdo vloupal a pošramotil alarm. Když je to během dvou měsíců třikrát za sebou, tak už začínám být mírně řečeno nervózní, " prohlásil rozčilený poslanec.

Dodal, že případ předal policii, ale podle jeho zkušeností policisté zřejmě nic nevyšetří. "Nedávno kritizoval nějaký aktivista Čínu za to, že tam mají trest smrti za majetkovou trestnou činnost. Dnes tvrdím, i když jsem zásadně proti absolutnímu trestu, že na tom něco je," usmál se hořce poslanec.

Payne v minulosti dvakrát přistihl podezřelá individua, když se vloupala do jeho vozu, a dokonce je i pronásledoval. "Policisté mě ale varovali, že to nemám dělat, protože zloděj může může mít zbraň a honička může skončit špatně. Pokud by někdo přispěl k objasnění poslední krádeže, tak mu okamžitě vyplatím deset procent odměny z ceny ztracených věcí. Už toho začínám mít dost," zlobil se poslanec.

Jiří Payne ovšem není jediným politikem, jenž byl v poslední době okraden.

Okamžitě po návratu poslance Ivana Pilipa z jeho anabáze na Kubě někdo vykradl jeho osobní automobil.

V pražské tramvaji pak byl před Velikonocemi okraden lidovecký poslanec Miroslav Kalousek, jenž spolu s peněženkou přišel o více než dvacet tisíc Kč. Kromě toho pozbyl řidičský průkaz, občanský průkaz, technický průkaz od vozu, průkaz poslanecké sněmovny, zbrojní průkaz a zbrojní pas.

Před několika dny "navštívil" doposud neznámý pachatel třineckou kancelář poslance Radima Turka, který je členem výboru pro obranu a bezpečnost. Z kanceláře si tehdy zloděj odnesl zbrusu nový notebook za 90 000 Kč a asi deset tisíc v hotovosti.