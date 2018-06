Posilování zádového a prsního svalstva

Do základní pozice se dostaneme tak, že si klekneme a roztáhneme před sebou ruce. Podle toho, jak se nakloníme dopředu, tak regulujeme zátěž na ruce.

Pokud jste v základní pozici přitáhněte hrudník k zemi - nádech a vytahujeme se nahoru. Následuje výdech. Hlavu celou dobu držíme v prodloužení páteře. Cvik můžeme podle videoukázky kombinovat - jednoduché kliky s dvojitými (sing x dabl).

Obměna cviku: Dlaně nasměrujeme dovnitř - při cvičení tak více pracuje zadní strana ruky (triceps).

Po každém posilování má následovat protažení, aby svaly tolik nebolely. Po cvičení si protáhneme ruce co nejvíce dopředu a hrudník přitáhneme k zemi. V této poloze si nesedejte na paty - nadměrně se zatěžuje kolenní kloub.



S Majkou Šulovou si můžete přijít zacvičit do Piggy fitu (Šantrochova 2, Praha 6 - Petřiny, školní budova, tel.: 31 66 101 - po 15. hodině) a do tělocvičny základní školy v pražské Vinoři.

Pokud chcete prožít sportovní dovolenou, můžete jet s Majkou v červnu na deset do Francie. O podrobnostech se s ní domluvíte na pražském telefonním čísle 850 48 14.



Uvolnění prsních svalů