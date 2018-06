Posilování břišních svalů

Do základní pozice se dostaneme tak, že si lehneme na záda, pokrčíme nohy a podsadíme pánev. Aby nebyla namáhána krční páteř, překřížíme ruce za hlavou a krk podepřeme dlaněmi.

Jelikož břišní sval patří mezi výdechové svaly musíme vtáhnout břicho a při nadzvednutí lopatek vydýchnout. Bedra při tom zůstávají na zemi. Kulatě se zvedáme - obratel po obratli - ze země. Při pohybu dolů se nadechujeme nosem, nahoru vydechujeme ústy.

Břicho posilujeme pět až osm minut. Při únavě břišního svalu si nepomáháme bederním svalstvem! Lepší je posilovat v kratších intervalech.

Po každém posilování má vždy následovat příjemné uvolnění. Na břišní svaly platí, když kolena přitáhneme v leže k hrudníku a položíme je vpravo. Hlava a ruce jdou na druhou stranu. To samé opakujeme obráceně.



S Majkou Šulovou si můžete přijít zacvičit do Piggy fitu (Šantrochova 2, Praha 6 - Petřiny, školní budova, tel.: 31 66 101 - po 15. hodině) a do tělocvičny základní školy v pražské Vinoři.

Pokud chcete prožít sportovní dovolenou, můžete jet s Majkou v červnu na deset dní do Francie. O podrobnostech se s ní domluvíte na pražském telefonním čísle 850 48 14.

Uvolnění břišních svalů