Posh Spice si únos syna vymyslela

Loni v prosinci byl fotbalista Manchesteru United potrestán zákazem řídit automobil na osm měsíců, protože ve svém Ferrari překročil povolenou rychlost. O něco později, když byli oba manželé nakupovat v obchodním domě Harrods, se jim prý nějaký šílený fanoušek pokusil vyrvat jejich syna Brooklyna z ruky. Victoria, známá jako Posh Spice, ho odstrčila. Morton, který proslul především životopisem princezny Diany, však ve své knize o Beckhamových uvádí, že se incident s dítětem nikdy nestal. Událost nezachytily ani kamery před obchodním domem, ani fotografové, kteří stáli před mercedesem slavného páru.

"Nikdo to neviděl. Ani portýři, ani fotografové. Podle mého názoru se to asi nestalo a bylo to pravděpodobně určeno pro noviny," cituje Morton zaměstnance obchodního domu Michaela Manna, který má na starosti styk s médii. Beckham se proti zákazu řídit automobil odvolal - uváděl, že prchal před fotografem, a zmínil zároveň i historku o tom, že jim kdosi chtěl unést jejich dítě. Soud mu vyhověl a řidičský průkaz mu vrátil.

Fotograf, který údajně Beckhama pronásledoval, má podle Mortona alibi. Byl v Kanadě, což prý může dokázat razítkem v pase.