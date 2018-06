Posh Spice se musí hájit, že umí zpívat

Na koncertech podle ní většina zpěváků používá playback. "Já ale umím zpívat a umím psát dobré písně," řekla. Posh Spice je nyní uprostřed mediální bitvy s Kylie Minogue o místo první dámy britské pop music.



Obě vydávají své nové singly ve stejný týden, Victoria Beckhamová nazvala svůj Not Such An Innocent Girl (Ne tak nevinná), Minogue Can't Get You Out Of My Head (Nemohu na tebe zapomenout).

Beckhamová rovněž uvádí na trh svou autobiografii Learnig To Fly (Učení letu). Přiznává se v ní, že v době těhotenství, když přinesly noviny zprávy, že jí byl manžel a kapitán anglického fotbalového týmu David Beckham nevěrný, udeřila ho tak prudce, že mu z tváře tekla krev. Beckhamovi nepomohlo, že přísahal, že zprávy jsou nepravdivé.