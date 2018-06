Záviděla synovi dolíčky na tváři, tak si je nechala udělat

Za poněkud zbytečnou operaci zaplatila v přepočtu přes 40 tisíc korun. Po letech si ale prý konečně připadá přitažlivá. Přátelé a rodina nebyli z operace nadšení a nejdřív si mysleli, že si dělá legraci. Když na operaci opravdu přistoupila, nazvali ji „cvokem“.

„Přála jsem si je tak dlouho. A popravdě, tady nezáleží na tom, co si o tom myslí ostatní. Nejedná se o jejich tvář, takže jim do toho nic není. Kdykoli jsem viděla někoho s dolíčky, hned jsem na ně chtěla sahat. Je to zkrátka tak roztomilé. Asi to zní divně, ale naprosto mě fascinují. Jsou pro mě znakem roztomilosti,“ sdělila žena v rozhovoru pro britský server Mirror.

V minulosti už se do rukou plastických chirurgů svěřila. Nechala si zvětšit ňadra z čísla 1 na číslo 4. „Když jsem šla na zvětšení prsou, tolik jsem se nebála. Pořád jsem si říkala, že když se to nepovede, prsa schovám pod oblečení. Tady šlo přeci jen o obličej, který je vidět pořád,“ sdělila s tím, že se s ní dokonce kvůli poslední plastické operaci někteří lidé přestali bavit.

„Myslí si, že jsem příliš malicherná a povrchní. Poznala jsem, kdo jsou opravdoví přátelé. Taková věc lidí prověří. Nikdy nebudu litovat ani na chvíli toho, že jsem se do operace pustila. Bylo to nejlepší rozhodnutí v životě. Kéž by měl každý tolik odvahy jako já“,“ doplnila s tím, že si její manžel i syn myslí, že je absolutní „cvok“, ale mají radost, že už o dolíčcích pořád dokola nemluví a neobtěžuje lidi s dolíčky na ulici. „Hned jsem je chtěla poznat. Až tak moc se mi to líbí,“ dodala.