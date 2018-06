Posedlá fanynka pronásleduje Susan Boyle

Susan Boyle se stala obětí stalkingu neboli nebezpečného pronásledování. Nejprve ji Američanka středního věku obtěžovala zvláštními dopisy a teď dokonce přijela za ní do Skotska. Ačkoli dotěrnou ženu zadržel včas bodyguard, byla z toho Susan Boyle otřesena. Jeden z tvůrců a porotců soutěže Simon Cowell se o incidentu dozvěděl a nařídil zvýšit ochranu populární zpěvačky.

"Ta žena pronásleduje Susan po celém světě. Je jí posedlá. Nejdřív si z toho nikdo nic nedělal, ale potom, co se stalo Leoně Lewis přijímají všichni zvláštní opatření," řekl nejmenovaný zdroj deníku The Sun a narážel přitom na událost, které se odehrála při podepisování knihy vítězky X Factoru Leony Lewis. Na autogramiádu přišel muž, který se v minulosti neúspěšně pokoušel prosadit jako zpěvák a udeřil ji do obličeje.

Susan Boyle naštěstí žádnému fyzickému útoku vystavena nebyla. Nedávno na ni ovšem slovně zaútočila manželka zpěváka Ozzyho Osbourna Sharon, která v rádiu zesměšňovala a urážela její vzhled.čtěte také Osbournová přirovnala Susan Boyle k chlupaté zadnici.

Poté, co její urážky vzbudily vlnu rozhořčení, rozhodla se Sharon Osbournová omluvit. Na svůj účet na Twitteru napsala, jak svých slov lituje. "Susan Boyle je milá okouzlující žena a já jsem toho využila a rýpla si do ní," napsala Osbournová. "Nikdy bych jí nechtěla ublížit a musím se omluvit za vtipy na její účet," dodala.