Posazování na nočník se nesmí uspěchat

Teplých letních dnů, kdy je možné nechat malé dítě běhat po zahradě nahé, se matky často snaží využít k tomu, aby je konečně naučily chodit na nočník. Hlavní moudro však zní: hlavně nic neuspěchat. Maminky, které se vydávají na křížové výpravy proti mokrým plenkám už kolem jednoho roku, či dokonce ještě dříve, často spláčí nad výdělkem. Nejenže je učení stojí mnoho sil, ale navíc se část těchto dětí začne mezi druhým a třetím rokem opět pomočovat. Batole totiž vědomě ovládá vylučování až okolo 18. měsíce, do té doby vykonává potřebu automaticky. Časné posazování na nočník je tedy vlastně jen trápení a čekání na náhodu. Skutečné učení může začít až okolo druhého roku. Nočník by měl být ovšem pohodlný a stabilní a měl by sloužit výhradně svému účelu. Proti těm zabudovaným do židliček se odborníci bouří: směšování jídla, hry a vylučování totiž nefandí. Speciální sedátka na klozetové mísy by měly používat děti, které už spolehlivě pochopily funkci nočníku, tedy zhruba tříleté.