Vlaky z nádraží Praha-Braník do Davle odjíždějí v sobotu a v neděli v 08:50, 11:20 a 14:10, v opačném směru z Davle do Braníka v 09:53, 12:21 a 15:11. Současně se v železniční stanici Praha- Braník uskuteční výstava parních lokomotiv, historických vozidel a modelové železnice ETS. Připraveny jsou i soutěže pro děti, vystoupení country skupin a prodejní stánky se suvenýry s železniční tematikou.V uvedených parních vlacích však neplatí tarif Českých drah, cena zpáteční jízdenky Praha-Davle činí 60 korun. Děti do deseti let se mohou svézt za polovic.