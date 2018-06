Portrét u Vltavy

a taky rád fotografuji její tvůrce. Sólisty, orchestrální hráče a především dirigenty. Při jejich práci, při koncertu před plným sálem. Ale také v zákulisí, po koncertě, před vstupem na podium před začátkem koncertu. Velice mám rád zkoušky, kdy z tváře dirigenta mizí stylizace pro publikum a zůstává jen soustředění na práci s orchestrem. Potom může vzniknout fotografie, která nevypovídá jen o vnější podobě, která se dostává pod image budované pro veřejnost… V archivu mám několik fotografií, které vznikly díky nepřipravenému, ale o to vzácnějšímu setkání. Přiznám se, že je mám rád. Jedním z těch cenných okamžiků bylo setkání se světoznámým dirigentem Leonardem Bernsteinem v Praze. Jeho jméno bylo ozdobou programu Pražského jara v roce 1990. Těšil jsem se na jeho koncerty, ještě víc na zkoušky. Těšil jsem se - ale sdělení organizačního výboru bylo strohé: Mistr si nepřeje na koncertě žádné fotografy - a zákaz musí být respektován. Jinak hrozí zrušení koncertu. Protože před několika lety se takový případ stal, bylo nutné přání dirigenta vyhovět. Ale náhoda mi pomohla k daleko vzácnějšímu setkání, jehož výsledkem je několik fotografií. První Bernsteinova zkouška s Českou filharmonií byla tehdy naplánována na Žofín, protože Rudolfinum, domácí scéna filharmoniků, bylo v rekonstrukci, a o Smetanovu síň se muselo podělit na zkoušky více orchestrů. Sál Žofína nenabízel zrovna příznivé podmínky pro fotografování - ale přesto jsem tam zajel. K mému překvapení byl na Žofíně klid. Vchod do sálu zamčený, žádné stěhování nástrojů, jen klidné jarní odpoledne. V parku několik laviček obsazených staršími dámami, které měly své zájmy, podobně jako několik maminek s kočárky. Chvíli jsem čekal u hlavního vchodu, chvíli jsem sledoval poněkud nudný děj v parku a přemýšlel, kde se stala chyba. Možná jsem si špatně poznamenal do notesu termín zkoušky… Po chvíli ale do nudného žofínského odpoledne vstoupil nový děj. Přes můstek od Národního divadla přijela velká černá limuzina a zcela nekompromisně předjela před vchod do sálu. Nejprve vystoupili dva tmavě odění muži, o jejichž profesi osobních strážců by nikdo ani chvíli nepochyboval. Stejně jako já ale narazili na zamčené dveře a poněkud znejistěli. Mezitím z auta vystoupil třetí - menší muž v bundě a s bílou šálou. I přes tmavé brýle na očích bylo jasné, kdo to je: Leonard Bernstein. Přijel na první zkoušku na svůj první koncert v tehdy jen krátce svobodném Československu. Všichni jsme stáli u zamčeného vchodu, teprve po chvíli se jeden z Bernsteinova doprovodu obrátil na mě: "Je to opravdu vchod do sálu? Není tu nějaký další?" Po stručném vysvětlení, že jsou na správném místě, jsem se představil a řekl, že jsem zde právě proto, abych na zkoušce udělal pár fotografií. Mistr dal svým strážcům pohov a bez své obvyklé podoby vládce světových orchestrů měl zcela zřetelné potěšení z nenadálé krásné chvíle v Praze a začal se vyptávat. "Co je to za budovy v okolí? To je Národní divadlo? Kam vede to monumentální nábřeží?" Žádné rozčilování, že není zkouška, která byla ohlášena. V rozhovoru jsme došli k zídce nad Vltavou. "Co je to za řeku?" zeptal se Mistr. Trochu nevěřícně přijal informaci, že tu teče Vltava. Na chvilku se zamyslel, sedl si na zídku a díval se na vodu. Po několika minutách se zvedl a pomalu jsme vraceli parkem k budově Žofína. Uprostřed parku jsme potkali Olgu Havlovou, která byla na procházce se psem. Asi už nikdy nebudu mít neuvěřitelnou příležitost představit na zcela neoficiální půdě první dámu státu světovému dirigentovi. I pro pana dirigenta bylo toto setkání tak neuvěřitelné, že se zeptal (patrně při vzpomínce na své dva strážce), jak je možné, že paní prezidentová je na procházce sama. Poněkud nejapně jsem odpověděl, že přece není sama, že je na procházce se psem… Když jsme došli k černé limuzíně, stál u ní již velice stresovaný organizační pracovník Filharmonie a vysvětloval Bernsteinovým strážcům, že zkouška byla kamsi přeložena a že patrně jen nedopatřením pan dirigent nedostal informaci včas. Pan dirigent přijal informaci naprosto klidně, jako kdyby podobné věci byly na denním pořádku. Ohlédl se ještě jednou na Vltavu, podepsal se do památníčku mé dceři, která celou dobu s námi netrpělivě chodila s housličkami v ruce a obávala se, že přijde kvůli světovému panu dirigentovi pozdě na hodinu do hudebky ve Voršilské. Leonard Bernstein nám zamával a odjel.Portrét je velice stará výtvarná disciplína. Klasický malířský portrét potřeboval ke svému vzniku nejen zručného malíře dobře znalého techniky malování - ale i dlouhou přítomnost portrétovaného. Tak se často portrétování proměnilo v zajímavé setkání. Malířský portrét už před více než sto lety nahradila fotografie. Zpočátku, kvůli velice složité technice, si portrét také vyžadoval dost času. V samých počátcích dokonce tolik, že pro vlastní expozici, trvající někdy i dlouhé minuty, měli fotografové v ateliérech velice složitou konstrukci, která podpírala hlavu fotografovaného a zabraňovala tak rozhýbání snímku. Dnes vlastně funkci řemeslné portrétní fotografie převzaly automaty, známé kabinky, kde se snažíte přirozeně tvářit a za minutu vypadne fotografie, kterou zrovna nejste nadšeni - ale na pas nebo jinou legitimaci stačí. Klasické portrétní fotografie pořízené v atelieru jsou už dnes dost vzácné. Je to vlastně vymírající disciplina vyhrazená pro oficiální portréty státníků do každé úřední místnosti (a nikdo je stejně nevnímá kromě pověstných much). Barevné ateliérové portréty (většinou uchazečů o místa na oficiálním portrétu) na nás občas hledí v nadživotní velikosti z billboardů kolem silnic. Také jim nevěnujeme moc pozornosti, protože víc než o portrétovaném, o jeho skutečné osobnosti, se nás snaží přesvědčit o tom, že to je ten pravý příští…. Fotografie také hodně vypovídá o velkém úsilí celého týmu vizážistů, image-makerů, kostymérů, kadeřníků a nakonec ifotografa, změnit člověka k požadovanému obrazu…. To je přesně ta fotografie, kterou nemám rád. Mám rád portréty, které vznikají v přirozeném prostředí fotografovaného. Při jeho práci, při jeho normálním životě. Portréty, které jsou výsledkem připraveného setkání dvou: fotografa a fotografovaného. Ještě raději mám portréty, které jsou výsledkem setkání nepřipraveného, neorganizovaného, ale o to bezprostřednějšího. Ta dávají šanci představit fotografovaného, zvlášť jedná-li se o známou osobnost, v podobě často překvapivé. Někdy možná i věrnější…