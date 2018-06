PORTRÉT „ŠTUDOVANÉHO“ KLAUNA

První valašský kosmický turista, šašek i král Bolek Polívka se narodil 31. července 1949. Vyrůstal ve Vizovicích na Zlínsku v rodině drogisty a zapáleného ochotníka. „Snem mého otce bylo stát se profesionálním hercem nebo divadelníkem,“ říká Bolek, „jenomže se mu to nepodařilo, poněvadž rodina zaplatila nějakého potulného herce, aby tátu od toho snu odradil. A ten najatý herec mu tedy vysvětlil, že má příliš slabý hlas a že nemůže být profesionál. Tak se stal drogistou a hrál jen jako ochotník.“ Bolek vystudoval brněnskou JAMU (mimo jiné sem přivedl i svého kamaráda Jirku Pechu), a protože neemigroval do Kanady, mohl excelovat v Divadle Husa na provázku, které spoluzaložil. V té době vystupoval rovněž v pantomimě Borise Hybnera a Ctibora Turby. „Oni mně - Boris a Ctibor - říkali ,študovanej‘ a to takovým tónem, že jsem byl kolikrát na sebe naštvaný, že jsem studoval. Já jsem se třeba před představením rozcvičoval a oni měli vínečko a cigárko a komentovali mě.“ Vystupoval v cizině, ale do širšího zorného pole diváků se dostal až po roce 1987, kdy natočil první televizní Manéž. Přestože je zdatným komikem (film Dědictví aneb kurvahošigutentag doslova zlidověl), vypořádává se s lehkostí a bravurou i s rolemi, které v sobě skrývají vážnou polohu, jako byla třeba postava malíře Boudníka ve filmu Něžný barbar. Za roli faráře v Zapomenutém světle získal Českého lva za hlavní mužský herecký výkon. Mistrně ztvárnil filmové postavy i ve snímcích Balada pro banditu, Poslední leč, Sedím na konári a je mi dobre, Šašek a královna, V žáru královské lásky, Pelíšky, Musíme si pomáhat. Na repertoáru jeho Divadla Bolka Polívky je sedm her, v čele s legendárním Podivným odpolednem doktora Zvonka Burkeho, které hraje už přes třicet let. Na počátku devadesátých let zakoupil rozpadající se kravín v Olšanech. „Původně jsem tu chtěl ustájit své koně a pak se to pomalu rozrůstalo a dnes už na farmě bydlím, mám zde koně a je tu i restaurace, hotel a spousta dalších věcí,“ říká Bolek. Má dvě dospělé dcery a dvanáctiletého syna Vladimíra.