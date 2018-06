Portmanová si není jista svou sexuální orientací

Zároveň uvedla, že neměla žádný lesbický vztah. "Nikdy jsem se nestýkala s ženou, ale myslím si, že partnera si vybíráme podle toho, jakou je osobností, a ne podle jeho pohlaví. Proč předem omezit možnost potkat svůj osud tím, že rozdělíme lidi na muže a na ženy?" uvedla Natalie.Portmanová se narodila 9. června 1981 v izraelském Jeruzalémě, ale od svých tří let žije s rodiči na Long Islandu v USA. Ve filmu debutovala, a hned s velkým úspěchem, v roce 1994 ve filmu Luca Bessona Leon, a to v roli dvanáctileté Mathildy, které policajt-narkoman postřílí rodinu.Tato role odstartovala její další kariéru. V roce 1995 si zahrála ve filmu Michaela Manna Nelítostný souboj, o rok později hrála mimo jiné v muzikálu Woodyho Allena Miluji tě po boku Alana Aldy, Goldie Hawnové i samotného Woodyho Allena. Blýskla se i v komedii režiséra Teda Demmeho Nádherné holky.První epizodu Hvězdných válek Natalie natočila v roce 1997 a zároveň na Broadwayi ztělesnila hlavní postavu v Deníku Anne Frankové. Jejím dalším úspěšným filmem byl snímek Where the Heart Is (Jdi za svým srdcem). Ctitelé i kritika ji označují jako "novou Audrey Hepburnovou nebo Elizabeth Taylorovou".Natalie je zásadní vegetariánkou od svým osmi let, kdy zhlédla záznam operace laserem na kuřeti při lékařské konferenci svého otce. Mluví plynně hebrejsky, francouzsky, japonsky a samozřejmě anglicky. Momentálně studuje na vysoké škole.