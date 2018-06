Portál pro atraktivní lidi vyřadil tisíce členů kvůli tloušťce

Tisíce krasavců a krasavic se už nemohou pyšnit tím, že patří na sociální síť, kde se sdružují výhradně atraktivní lidé. Byli vyloučeni poté, co zveřejnili fotografie ze svých vánočních a silvestrovských oslav. Snímky ukazují, že se během slavení přestali hlídat a přibrali nějaké to deko nebo dokonce kilo. To se nelíbí těm, kteří byli i během svátků na dietě.

Uvědomělí členové, kteří dodržují normy chování vyžadované komunitním portálem BeautifulPeople.com proto požádali o vyvození důsledků. "Vyhověli jsme stížnostem členů a nové tlouštíky jsme přeřadili zpět do fronty uživatelů čekajících na schválení ostatními uživateli. To fakticky znamená, že musejí znovu projít schvalovacím procesem. Je to stejné, jako nová přihláška do komunitní sítě," řekl generální ředitel projektu Greg Hodge.

Přijetí za člena největší sítě atraktivních lidí na světě BeautifulPeople.com je možné pouze na základě demokratického hlasování, kdy uživatelé opačného pohlaví hlasují o fotografiích uchazečů o přijetí.

Tlouštíci se musí přihlásit znovu

"Všechny uživatele opět posoudili stávající členové a pouze několik set jich bylo znovu schváleno. Přes pět tisíc bylo odmítnuto," dodal Hodge.

"Jako obchodnímu subjektu je nám líto, když ztratíme člena, ale faktem zůstává, že naši členové vyžadují, aby byly dodržovány vysoké standardy týkající se fyzického vzhledu. Kdybychom tlouštíkům dovolili, aby zaplavili náš portál, ohrozilo by to celý náš obchodní model a původní koncept, s jakým jsme komunitní portál BeautifulPeople.com zakládali," řekl zakladatel sítě Robert Hintze.

Nejvíc vyřazených "tlouštíků" je z USA, na druhém místě je Británie a třetí největší pokles lidí na portálu pro krasavce a krasavice zaznamenala Kanada.

"Každý rok vidíme, jak se někteří z našich členů ze západních kultur během svátků přejídají a konzumují přemíru pití a jejich vzhled tím bohužel trpí," řekl Hodge, který doufá, že budou všichni vyloučení členové opět přijati, až svá kila shodí.

"Každý z nich dostal e-mail s výzvou, aby se znovu přihlásil do portálu, jakmile se jim podaří zlepšit svůj vzhled. Kromě toho obsahoval e-mail doporučení na fitness centra," dodal.

Portál BeautifulPeople.com byl spuštěn v roce 2002 a v říjnu 2009 byla jeho působnost rozšířena do celého věta. Během Vánoc a Nového roku vzrostl počet přihlášek. Průměrně je přijata jedna z pěti přihlášek. Nejúspěšnější zemí z hlediska počtu schválených přihlášek je Brazílie.