Porotkyně Ilona Csáková: Jsme sehraní

* Proč ten název, mají snad pánové také blízko k čarodějnictví a zabývají se magií jako vy?

Prostě mě tak napadl. Jsme každý úplně z jiného těsta a zároveň se noblesně doplňujeme. S oběma se mi báječně spolupracuje. Mám pár referencí od lidí, kteří pořad sledují, a ti říkají, že jsme docela sehraní, že je to fajn. Eda je tam za toho fundovaného, Ondra za kmeta bigbítu a já za holku snad už také lehce protřelou.

* Jak bylo zatím ze dvou dílů patrno, užijete si společně také spoustu legrace.

Legrace tam opravdu je. Někdy si ale taky malinko verbálně vjedeme do vlasů, i když to není ten správný výraz. Prostě nemáme úplně totožné názory a v některých věcech se neshodujeme. Nestává se to sice často, ale když už se to stane, je to, myslím, pro osvěžení záběru jedině žádoucí.

* Naposledy jste si libovala, že vám jeden ze soutěžících dokonce prodloužil život...

Jestli je pravda, že smích prodlužuje život, tak se mi opravdu postaral o pár let navrch. Smála jsem se tak, že mi tekly slzy, a nakonec jsem spadla pod stůl, což v televizi vidět nebylo. Ten chlapec napodoboval Karla Gotta a bylo to úžasný. Opravdu jsem se dlouho takhle od srdce nezasmála, až jsem se styděla, jak se směju brutálně. Bylo mi to vůči němu hrozně hloupý, uvědomila jsem si, jak to pro něj i pro jiné musí být traumatizující. Všichni jsou ve stresu a teď se jim někdo směje tak, že z toho slzí. Šla jsem pak za tím chlapcem a omluvila se mu, protože to, co jsem předvedla, není nic milého a hladivého.

* Nejste vždycky jen za smějící se nebo hodnou porotkyni, taky umíte přitvrdit. Má už podle vás někdo z účastníků konkurzu důvod říct, že dovedete být pěkně zlá?

Z jistého úhlu pohledu může zle vypadat jakékoli slovo a jakákoli hláška, kterou použijete. Záleží na tom, jak je ten dotyčný labilní nebo nakolik je silný. Měla jsem tam jednu takovou namistrovanou slečnu, kterou jsem trochu setřela. Fakt mě vytočila, chovala se hrozně a mluvila se mnou jako se sobě rovnou. Samozřejmě ale volím slova. Ať chcete, nebo ne, vidíte ty lidi, jak jsou ztrémovaní, a nejde jim říct svůj názor hodně ostrými výrazy. Dá se přece říct i normální formou, že na to někdo nemá, že nemá žádný potenciál. Já bych asi jinou formu než jemnější nevolila.

* Nepochybuji, že se do soutěžících dovedete vžít, máte za sebou sama jistě spoustu konkurzů, kdy vám bylo podobně.

Právě proto se do nich dovedu dobře vžít, protože to znám i z druhého břehu. Jsem hodně empatická, vím, co prožívají. Pochopitelně se ale musí trochu srazit hřebínek tomu, kdo není až tak talentovaný, nemá ten potenciál a je příliš sebevědomý. Ale to je očividné. Nemůžu říkat něco jiného a myslet si něco jiného, protože diváci to taky musí slyšet. Já se snažím být upřímná a spravedlivá.

* Stalo se vám někdy, že by vám někdo také srazil hřebínek?

Někdy před čtyřmi lety na mě režisér Filip Renč na castingu na muzikál Kleopatra vystartoval, ať něco předvedu a tu roli zahraju. Překvapil mě, dělat konkurz jsem tam zase až tak doslova nepřišla, byla jsem totiž víceméně dohodnutá s produkcí a tohle měla být jen formální záležitost. I proto jsem to brala s nadhledem a ležérně. Filip mě v tom ale tenkrát trošičku vykoupal, dostala jsem od něj pěknou čočku za ucho. Dvě tři zrníčka mi tam uštědřil (smích).

* Jak jste s výběrem nadějných zpěváků daleko?

Vtuto chvíli máme vybrané semifinalisty. Je jich celkem dvacet, deset dívek a deset chlapců. Na přelomu září a října začnou přímé přenosy ze semifinálových večerů. Už se na ně těším.

* Máte mezi tou dvacítkou už své favority?

Několik vytipovaných favoritů mám. Z některého z nich by mohla vzejít další kvalitní česká superstar, ale to už nezáleží na nás a ani tak na nich samotných jako především na divácích.

* Díváte se na SuperStar a sledujete svůj výkon?

Zrovna v neděli jsem byla s kamarádkami v restauraci, kde hrála televize a ony mě donutily, abych zůstala i na vysílání SuperStar. Vydržela jsem a poslouchala za sebou ty komentáře a výbuchy smíchu štamgastů. Vypadalo, že se jim to líbí. Neměli na mě alespoň žádné narážky, možná ani nevěděli, že ta ženská vedle u stolu jsem já.

* Do poroty SuperStar jste se těšila, splnila vaše očekávání?

Jasně, baví mě to. Zaprvé mě potěšilo, že si mě vybrali jakožto fundovanou, která by o zpěvu už něco měla vědět a má něco za sebou. No a je to nová zkušenost. Jsem zvědavá, jaké další prožitky a zážitky mi to přinese. Zatím to přineslo bulvární smršť, ale s tím jsem počítala. Televizní reality show jdou ruku v ruce s bulvárem. Všechno ho teď na mně zkrátka zajímá.

* Zajímalo by mě, co je u vás nového kromě porotcování?

Vrátila jsem se po dvou letech do muzikálu Kleopatra, jehož obnovená a modernější verze se právě zkouší v Divadle Broadway a do toho dělám také novou desku. Víceméně vždycky, když jsem začala s přípravou nějaké desky, tak jsem věděla, jaká bude image, znala jsem vizuální stránku a většinou i název. Třeba u té poslední - Modrého snu - jsem měla název a vizualizaci mnohem dřív než obsah. V tomhle případě se to úplně obrátilo, začínám od materiálu, od písniček a to ostatní teprve vyplyne. Jestli jsem se tedy dosud nechávala inspirovat vizuálností, tak teď se nechám naopak inspirovat obsahem. A jestli se dá za novinku považovat výměna manažera, tak mám ještě jednu. Udělala jsem změnu v mých pracovních záležitostech, a tak je teď namísto Lumíra Matiho mojí manažerkou Míša Říhová.