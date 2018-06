Porotkyně britského Talentu Holdenová přišla o dítě v sedmém měsíci

"Jsou naprosto zdrcení. Amanda byla pod neustálým dohledem lékařů celou dobu těhotenství a zatím není jasné, co se vlastně přihodilo," uvedla hereččina mluvčí Alison Griffinová.

Manželem známé porotkyně, která mimo jiné rozhodovala o osudu zpěvačky Susan Boyle, je Chris Holden. Byl to právě on, kdo svou ženu po prvních komplikacích odvezl do nemocnice West Middlesex Hospital v západním Londýně. Plod se nejprve přestal hýbat a poté, co přišel na svět, nejevil známky života.

"Chris i Amanda by rádi poděkovali porodnickému personálu na oddělení královny Mary ve West Middlesex Hospital za jeho ohromnou podporu," dodala za hvězdný pár mluvčí.

Amanda Holdenová přišla o dítě v sedmém měsíci těhotenství

Pro devětatřicetiletou Amandu Holdenovou je současná ztráta očekávaného potomka druhou těžkou ránou osudu v krátké době. O dítě totiž přišla již loni a toto těhotenství oznámila až v lednu, když byla v šestém měsíci.

S manželem vychovává pětiletou holčičku Lexi.

Mezi prvními, kdo vyjádřil páru soucit a zaslal kondolence, byly kolegyně Myleene Klassová a Emma Buntonová.