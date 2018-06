Porotce SuperStar se málem rozbrečel

Podle Horáčka bude druhá finálová parta SuperStar mnohem zajímavější a pestřejší, než ta předchozí. Myslí si, že loňská účast Martiny Balogové nebo Sámera Issy dodala odvahu celé řadě Čechů, jejichž kořeny přesahují rámec české kotliny.

"Už tohle samo o sobě považuji za velký přínos soutěže," tvrdí Horáček a říká, že mezi jinými etniky "proudí víc hudebního nadání a muzikality".

Loňská desítka představovala víceméně úzký výběr popových zpěváků, tvrdí předseda poroty. Nyní to prý bude žánrově pestrá bonboniéra.

"Slyšeli jsme rockery i něžné dívenky, dokonalé improvizace. Mám hned několik favoritů a jednou jsem se dokonce málem rozbrečel! To přišla dívka, zvláštní zjevení, která nikdy nezpívala, protože si netroufala. To, co předvedla, bylo natolik silné, že jsme ji okamžitě přijali a ještě jsme ji prosili, ať nám ještě něco zazpívá! Nevěřil jsem, že po dvou stovkách lidí, které jsme za uplynulý týden slyšeli, nás ještě něco tak překvapí. Přitom kdyby nebylo SuperStar, nikdy by člověk jako ona nenašel odvahu vystoupit na veřejnosti," vzpomíná Horáček.

Po ostravských a pražských konkurzech začínají zítra poslední výběrová síta v Brně. V Ostravě postoupilo do užšího výběru 11 zpěváků a v Praze 66. Celkem by do dalšího kola, které se bude konat 11. prosince v pražském Divadle Komedie, mělo postoupit sto až sto dvacet uchazečů.