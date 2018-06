Porotce Piers Morgan: Susan Boyle bude moje smrt

Morgan má strach, že sláva a úspěch Susan Boyle předstihne jeho osobu a lidé si ho po jeho smrti budou pamatovat jen jako "porotce z jejího videa". Obavy se u něj objevily ve chvíli, kdy jeho kolega, porotce Simon Cowell, pronesl, že je zděšen z globální posedlosti skotskou zpěvačkou. Jeho strachu příliš nepomohl ani fakt, že její video na YouTube shlédlo už více než 120 milionů lidí po celém světě, na rozhovory si osmačtyřicetiletou Susan Boyle pozvali i do Ameriky, dostala nabídku na natočení filmu i napsání knihy a její postava se objeví i v animovaném seriálu South Park. - čtěte Susan Boyle mění vzhled, šediny zakryl hnědý přeliv

"Ten fenomén je tak šílený, že začínám mít strašné obavy, že pokud umřu, v novinách se objeví titulky ‚Porotce z videí Susan Boyle zemřel‘," strachuje se Morgan.

"Pokud si myslíte, že se mánie kolem Susan Boyle v Británii vymkla kontrole, měli byste být v Americe, kde jsem teď já. Všechny televizní show, časopisy, noviny a rádia jsou jí úplně posedlí. Momentálně je nejžádanější hvězdou. Když si uvědomíte, že například Robbiemu Williamsovi trvalo patnáct let, než tu prorazil, a jí stačil týden, zní to trošku nefér. Ale takový je showbyznys," říká Morgan.

"Včera jsem dělal padesát rozhovorů do televize, abych propagoval nové série soutěže America´s Got Talent. Všechny ale zajímalo jen to, kdy budu mít romantické rande se Susan, co říkám na její proměnu a jestli ji může někdo porazit," rozčiloval se Morgan. - čtěte Britskou pěveckou hvězdu Susan Boyle chce pozvat na rande porotce soutěže

Porotce se minulý týden dozvěděl, že Susan touží zažít svůj první polibek právě s ním, a proto se ji rozhodl pozvat na rande. "Četl jsem, že jsem se stal objektem Susaniny touhy a že si nepřeje nic jiného, než se poprvé políbit se mnou. Takže jsem se rozhodl pozvat ji na večeři. Do velmi romantické restaurace, s růžemi, dobrým vínem a příjemnou obsluhou. Takže Susan, já jsem k dispozici," vzkázal porotce sedmačtyřicetileté zpěvačce.