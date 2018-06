Porotce Horáček: Můj kůň ještě běží

* Vyvíjí se soutěž Česko hledá SuperStar podle vašich představ?

Ano. Počítal jsem s tím, že každý týden všichni soutěžící zazpívají a jeden vypadne.

* Mám samozřejmě na mysli vašich osm tipů na úspěšné soutěžící napsané na kartě.

Do finále jich postoupilo pět. Tři už vypadli - jedno z těch tří jmen patřilo Míše Noskové, která se v divadle a v semifinále jevila jako designovaná star. Hodně si ublížila nešťastnými mediálními extempore, pak znervózněla a už se nikdy moc nechytla. Velká škoda.

* Vyřadili už diváci někoho, koho byste v soutěži ještě rád viděl?

Kristýnu Peterkovou. Stejně jako ji bych však v této fázi soutěže rád viděl mimořádně nadanou dívku jménem Míša Slívová. Vybrali jsme ji do padesátky, pak si účast sama rozmyslela. Bude-li ještě nějaká SuperStar, rozhodně bych ji chtěl vidět. Mohla by i vyhrát.

* Nečekám, že mi prozradíte svůj tip na vítěze, i když podle vašich názorů se dá leccos vytušit. Můžete jen říct, je-li stále ve hře?

Ve hře je.

* Pořád vás těší být přímým "svědkem dostihů", jak soutěž nazýváte, nebo už jste i vy sám tak trochu uštvaný?

Uštvaní - a to hodně - jsou soutěžící. Každý týden se musí naučit píseň v žánru, s nímž nemají třeba žádné zkušenosti. Mezitím si o sobě leccos přečtou - od chvalozpěvů po vulgární urážky. Myslím, že to budou vydýchávat dost dlouho. Mně je hej, mě kolega Klezla veřejně neznámkuje.

* Když už zmiňujete profesora Klezlu, právě on prý bývá po nedělním klání absolutně vyřízený. Taky vás koncerty ve sportovní hale tak vyčerpávají?

Ne. Jedu domů a píšu. V noci je to nejlepší, protože nikdo netelefonuje. Mám hodně práce.

* Otextoval jste prý už pár písniček Anetě Langerové, i když na ni zatím čekají v šuplíku. Pro koho z těch letošních soutěžících byste rád něco složil?

Určitě přijde doba, kdy nabídnu nějaký šanson Nadě Válové. Druhý kůň ještě běží, takže jeho jméno nezmíním.

* Od diváků v hale sklízíte největší potlesk. Čím to je?

Potlesk asi těší populistické politiky. Pro mne je to spíš varovný signál - možná nejsem vůči miláčkům publika dost kritický. A to by porotce být měl, protože to má v popisu práce. Zamyslím se nad tím.

* Dokonce jsem si na internetu přečetla od jakési vaší fanynky, že jste Zeus na téhle planetě. Že jste milý, usměvavý, inteligentní, úspěšný, sečtělý a vtipný muž s obrovskou osobností a charakterem. Jak se vám to poslouchá? Mimochodem - jmenuje se Karolína.

To jste milá, Karolíno.

* To je všechno, co řeknete na tolik chvály?

Ano. Nesmí se to brát příliš vážně, protože to bych se pak musel zabývat i opačným extrémem. Tedy těmi, kteří mi pod hesly typu "Horáček do plynu" vzkazují, že jsem idiot, prospěchář, pozér, zaprodanec Novy, nesnesitelně vážný, nesnesitelně vtipný, hluchý, sebestředný, zaujatý... A tak dál. Možná mi pomáhá skutečnost, že už před čtyřiceti lety publikovala moje máma psychologickou studii Jednostranný vztah. Na základě dopisů posluchačů tehdejším hvězdám pop-music v ní přemýšlela právě o tomhle typu přemrštěných reakcí a o patologické fixaci na veřejně známé osobnosti.

* Další vaši příznivci zase doporučují udělat nějakou talk show podobnou Krausově Uvolněte se, prosím. Nepodniknete v tomto směru něco?

Udělat projekt, který je podobný projektu kohokoli jiného, je od počátku špatná ambice. Kdybych něco dělal, muselo by to být ryze osobité. Ale když se na to ptáte - možná bych to mohl zkusit, a to vzhledem k tomu, že jsem dosud nic takového pořádně nezkusil. Takové výzvy mě občas opravdu zaujmou. Jenže - na podzim půjdu znovu studovat na UK, a to kulturní antropologii. Musím se ještě hodně naučit, abych mohl chtít někoho oslovovat.

* Nemrzí vás, že jste nepřišel s nápadem naučit se pár slov persky jako Gábina Osvaldová, tím spíš, že Aliho Amiriho neustále chválíte? Jak jste její nápad vůbec ocenil?

Kupodivu moc neocenil. Zdá se mi, že reagovat na aktuální výkon předem připraveným textem je poněkud omyl. Jako nápad sám o sobě je to ovšem pěkné a Gába byla roztomilá. Jen to mohlo přijít třeba v okamžiku, kdy by Ali ze soutěže vypadl. Pak by to bylo i velmi chytré.

* Přál jste si, aby byli adepti na vítěze SuperStar svoji. Aby byli odvážní, přišli s něčím neslýchaným, aby se nesnažili být krasomily, štukatéry hudby. Vzali si vaše slova k srdci?

Někteří ne. Jiní, zaplať pánbůh, ano. Ty mám rád a dávám jim to znát.

* Už jste stihl zalitovat, že jste post porotce SuperStar vzal, nebo se kolo od kola utvrzujete v tom, že to byla dobrá volba?

Volba to byla především z hlediska provozovatele. Já jsem byl přesvědčen, že projdu silnou životní zkušeností, a to se stalo a dosud děje.

* Není tajemstvím, že jste prasynovec Jaroslava Heyrovského, nositele Nobelovy ceny za chemii. Chemie lidského těla také mnohé napoví, působí na vás někdo ze soutěžících jako silný chemický prvek?

Ano - z těch, kdo ve finále nejsou, Terezka Terčová a zmíněné Míša Slívová s Naďou Válovou. Ze zbývající finálové sedmičky jsou tam nejméně tři lidi, kteří dokážou v posluchačích probudit když ne vášně, tak aspoň velmi silné pocity.

* Naopak bych řekla, že takovou kyselinou sírovou pro vás musel být Filip Jankovič, alespoň tomu nasvědčovaly časté slovní přestřelky v přímém přenosu. Byl vám tenhle kluk sympatický, nebo si to svým chováním, nezvládáním emocí a neschopností přijímat kritiku pokazil?

Já bych na něho nebyl tak přísný. Člověk na jeho místě se dostává do zvláštního transu, ve kterém ani nemůže chladně vážit každé své slovo. Za čtvrt století v showbyznysu jsem poznal mnoho lidí, kteří emoce moc nezvládají a ani kdovíjak zvládat nechtějí. Jeden příklad za mnohé: Richard Müller. A přece ho mám rád a do showbyznysu patří.

* Mluvil jste už na téma SuperStar se svým předchůdcem Ondřejem Hejmou? Nechtěl byste mu něco vzkázat? Třeba: Ondro, neměl jsi to jednoduché. Nebo: Ondro, dík za uvolněné místo, neuvěřitelně se bavím...

S Ondrou jsme se kupodivu za poslední rok neviděli ani neslyšeli. Asi počkáme, až vášně opadnou, a pobavíme se. Já bych o to tedy stál. Ondru mám rád, jeho názorů si vážím. Porotce dělal jinak než já, ale on je prostě Hejma a já Horáček. Proto jsem nikdy neměl pocit, že jsme soupeři.