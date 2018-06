Vévodkyně Kate rodila jedenáct hodin, léky proti bolesti nechtěla

Vévodkyně z Cambridge přijela do nemocnice 22. července v 5:30. Pečoval o ni rodinný gynekolog Marcus Setchell, který odložil odchod do důchodu, aby mohl vévodkyni odrodit, a čtyři porodní sestry.



"Porod prý trval jedenáct hodin, během kterých vévodkyně odmítala prostředky na utišení bolesti," uvedl web francouzského časopisu Elle.

Manželka prince Williama podle magazínu snila o tom, že porodí zcela přirozeně, což se jí nakonec i splnilo.

Teď ještě zbývá oslavit křtiny malého George. Podle tradice by novorozeně mohlo být pokřtěno na stejném místě jako jeho otec, tedy v hudebním sále Buckinghamského paláce. Ale mohlo by to být i jinak, například v soukromé kapli Windsorského zámku. Termín události zatím nebyl stanoven, může se tak stát až v září nebo v říjnu.



Princ George z Cambridge je třetí v nástupnictví na britský trůn. Před ním jsou jeho dědeček princ Charles a otec princ William.