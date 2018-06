Pornominulost Ester Ládovou stále tíží

"Nejvíce se bojím toho, že za mnou zase přijdou nějací lidi a budou mě urážet a odsuzovat za to, co už je dávno někde za mnou," říká vážně pětadvacetiletá Ester, kvůli jejíž pornominulosti televize Nova zrušila reality show Milionový pár.

"Já bych si strašně přála, aby tohle bylo už za mnou. Často se setkávám s tím, že mi lidé říkají, jak na mě změnili názor, ale zdaleka to nejsou všichni. Nechápou, že teď už je to se mnou jinak," prohlašuje.

"Byl to jeden film, jeden zatracený film, kterého nikdy nepřestanu litovat. Tvrdě jsem proti tomu bojovala, jednala jsem i s firmou, která to všechno způsobila, ale nedostala jsem z nich vůbec nic. Prostě oni na tom vydělali miliony, ale co jsem na tom vydělala já? Špatnou zkušenost, nervy, nervy a zase jenom nervy," lituje Ester.