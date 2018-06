Pornoherečku zabíjí její extrémní poprsí, mastektomii ale nechce

Američanka Elizabeth Starr si nechala vložit polypropylenové implantáty před patnácti lety. Díky dobrým absorpčním schopnostem nyní dál zvětšují svůj objem, což ovšem způsobuje řadu zdravotních komplikací, takže je v Americe i Evropě už v roce 2001 zakázali.

Řada pornohvězd je ale má a třiačtyřicetiletá Elizabeth Starr je jednou z těch, které zničily život. Lékaři jí doporučili dvojitou mastektomii. O té ale nechce ani slyšet, protože by přišla o práci a navíc nechce podstupovat další velkou operaci.

"Jsem oběť experimentu a platím za to. Tehdy jsem musela živit rodinu a věděla jsem, že mi větší prsa pomohou v kariéře. Teď se každý den bojím, že mě položí krevní sraženina nebo infekce. Zničilo mi to život," řekla Elizabeth Starr deníku Daily Mail.

Pornohvězda Elizabeth Starr trpí kvůli patnáct let starému zvětšení prsou.

Zdravotní komplikace začaly hned po první operaci v roce 1999. Pravé prso jí zrudlo a oteklo a cítila slabost a třes. "Infekce mi vyžrala do prsa díru velikosti desetipence. Bolest byla nesnesitelná," popsala pornoherečka.

Implantát jí tehdy z pravého prsu odstranili. Levý už ale vyndat nešel. "Tyhle implantáty fungují tak, že dál rostou uvnitř a zarostou do prsní tkáně," vysvětlila.

Od té doby podstoupila 63 operací, aby pravé ňadro bylo stejné jako levé. "Při jedné operaci mi vzali sval ze zad, aby jím nahradili poškozenou tkáň v prsu. Byla jsem pak v kyslíkovém stanu a třikrát málem zemřela."

Pornoherečka Elizabeth Starr nechce podstoupit mastektomii kvůli práci a strachu z další velké operace.

Dnes má v pravém prsu solný implantát se čtyřmi litry tekutiny. Stále je ale v ohrožení života. "Zjizvená tkáň v prsou ovlivňuje průtok krve do těla a může způsobit fatální krevní sraženiny," popsala matka dvou dospělých dětí. Ani bolesti a strach o život ji ale nedonutí podstoupit mastektomii. Svůj příběh se rozhodla zveřejnit jako varování všem, kteří touží po tak extrémním hrudníku.