Pornohvězda Paula Wild se už nehodlá svlékat

Zatím ale 180 centimetrů vysoká atraktivní dáma se svou show pokračuje, neboť čeká na realizaci nového projektu. Měla by navštěvovat s Dr. Bubnem, moderátorem erotické relace Sexíček na rádiu Evropa 2, různé diskotéky.

"Nebude to o svlékání. Paula i já budeme za slušňáky. Budou tam moje erotické soutěže a snad uvedeme na trh i nové mladé umělce," řekl Buben, občanským jménem Pavel Hájek, bývalý bubeník několika pražských rockových kapel. Potvrdil také, že projekt je opravdu slibný, ale nachází se teprve ve fázi zrodu.

Během léta se Paula bude připravovat na další pilotní pořad Peříčka pro Novu. Televizní šéfové si totiž ještě stále nevybrali tu správnou moderátorku. Největší Paulinou konkurentkou je v tomto směru striptérka Dominika Honejsková - mezi těmito dvěma kráskami se má rozhodnout, kdo v únoru příštího roku moderování Peříčka převezme.

On-line rozhovor s Paulou Wild najdete ZDE.

"Nadále se budu věnovat svojí práci a nebudu brát na nic ohled, protože zatím není nic jistého," řekla bývalá pornoherečka. Kvůli Peříčku už totiž ztratila několik kontaktů a odmítla některá vystoupení. "Chtěla jsem to tehdy omezit a přišla jsem poměrně o dost práce. Teď jsem dostala nabídku do role moderátorky, tak jsem ji vzala a připravuji se na to," poznamenala Paula.

Atraktivní nabídka ale přišla také z pražské diskotéky La Fabrique. "Měla bych se stát její patronkou. Zatím to ale je jenom ve fázi domlouvání všech podmínek. Ten klub mám ráda a někdy tam chodím pařit," připustila Paula Wild.