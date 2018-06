Pornohvězda Jenna Jamesonová čeká první dítě

Pornoherečka už jednou těhotná byla. V roce 2004 šťastnou novinu vystřídalo velké zklamání, když jí lékaři oznámili, že má zhoubný melanom. Kvůli nádoru kůže potratila.

Za svůj současný požehnaný stav je vděčná a snaží se být maximálně disciplinovaná. "Odpočívám, jak jen je to možné… Jsem velmi šťastná! Zrovna teď jsem úplně zdravá. Přestěhovala jsem se zpět na pláž s Titem – miluji bydlení na pláže," dodala pornohvězda, mezi jejíž nejslavnější snímky patří The New Devil in Miss Jones, The Masseuse či I Dream of Jenna.

Otěhotnět s mistrem bojových umění Titem Ortizem se Jenna pokoušela od května. Loni v srpnu oznámila, že opouští pornobyznys. Nechala si také zmenšit prsa. O pár měsíců dříve si nechala udělat vaginoplastiku, která se však příliš nezdařila, herečka pak uzavřena před světem několik týdnů bojovala s depresí.