Pornohvězda Jenna Jameson lituje vaginoplastiky

Jenna na stole plastického chirurga absolvovala úpravu poševního vchodu. Jenže z výsledku předních odborníků z Kalifornie je zdrcená. Uzavřela se před světem a s nikým nekomunikuje.

Vlastním jménem Jennifer Massoliová se na lékaře zlobí a uvažuje o nápravném zákroku, který by jí vrátil pohlavní orgány do původního stavu.

Kvůli své nespokojenosti odmítá přední hollywoodské producenty, kteří se snaží její knižní autobiografii How to Make Love Like a Porn Star převést na filmové plátno. Zdržení příprav však může znamenat také totální krach celého projektu.

„Podstoupila vaginoplastiku na klinice v Beverly Hills a je velmi nešťastná z výsledku. Rozhodla se uzavřít doma a s nikým nemluvit. Producenti ale už chtějí začít filmovat,“ přiznal nejmenovaný zdroj americkému listu New York Daily News.